起業家を目指す人々をターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを想像してください。最初はアイデアをスケッチしているフラストレーションを感じたビジネスオーナーから始まり、AIブランディングジェネレーターの力にシームレスに移行します。ビデオはクリーンでモダンな美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、プロフェッショナルなロゴデザインがどれほど簡単に達成できるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、コンセプトから完全なブランドへの迅速な旅を語り、新しいベンチャーにとってのスピードと効率性を強調します。

