AIブランドビデオジェネレーター：素晴らしいビデオを素早く作成
スクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能で、テキストを魅力的なマーケティングビデオに瞬時に変換します。AI駆動のコンテンツでブランドを強化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家がAIアバターを使用して高度なカスタマイズを通じてブランドメッセージを強化する方法を示す、45秒の洗練されたビデオを開発しましょう。現代的でクリーンなビジュアル美学を目指し、落ち着いた権威あるAIアバターの声でブランドの価値を明確に伝え、インパクトのあるパーソナライズされたデジタルプレゼンテーションを求めるプロフェッショナルにアピールします。
HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用し、コンテンツクリエイターや教育者が複雑な情報を魅力的な形式に簡素化することを目指した、60秒の情報ビデオを制作しましょう。ビデオは明確でダイナミックなビジュアルフローを持ち、正確なナレーション生成を組み込み、学習者にとって複雑なトピックを簡単に理解できるようにし、視覚的に魅力的にします。
デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーが複数のプラットフォームで多用途なコンテンツを必要とするための、15秒のテンポの速いソーシャルメディアビデオを設計しましょう。このビデオは視覚的にダイナミックで、モバイル視聴に最適化され、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介し、異なるソーシャルチャネルで迅速かつ効果的に注意を引くキャッチーなバックグラウンドトラックを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIブランドビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、すべてのクリエイティブプロジェクトにおいて効率的でアクセスしやすいビデオ作成を実現します。
HeyGenで生成されたビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、多様なテンプレートを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドビデオがブランドに合致し、スタジオ品質の仕上がりを実現します。
HeyGenを使用してどのような種類のビデオを生成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、AIボイスオーバー付きのデジタルアバターなど、幅広いビデオを生成できます。多言語サポートにより、簡単にグローバルなオーディエンスにリーチできます。
効率的なビデオ制作においてHeyGenが提供する利点は何ですか？
HeyGenは、プレミアAIビデオメーカーとして機能し、ビデオ制作を大幅に加速するクリエイティブなツールセットを提供します。スタジオ品質の結果を維持しながら迅速にビデオを生成し、全体的なコンテンツ戦略とワークフローを強化します。