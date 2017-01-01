AIブランドナラティブジェネレーター: あなたのストーリーを瞬時に作成
作家のブロックを克服し、ユニークなナラティブを作成し、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能で魅力的なビデオストーリーに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーター向けに、HeyGenがコンテンツ作成時間を大幅に短縮する方法を強調した45秒のテンポの速いビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、クイックカットとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、効率性を示します。HeyGenのAIアバターを使用して、従来の撮影を必要としないプロフェッショナルなプレゼンテーションを実演します。
作家志望者やコンテンツクリエーター向けに、作家のブロックとユニークなナラティブへの旅をテーマにした60秒のインスピレーションを与えるビデオをデザインします。クリエイティブで芸術的なビジュアルを使用し、スムーズなトランジションと励ましのナレーションを軽快でモチベーショナルな音楽と組み合わせます。HeyGenのナレーション生成機能を紹介し、魅力的なオーディオがどのようにしてストーリーを高めるかを証明します。
マーケティングプロフェッショナルやエージェンシーを対象にした30秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、ブランドアイデンティティを強化する魅力的なビデオストーリーの作成方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでインパクトがあり、洗練されたアニメーションと説得力のある権威あるナレーションが補完します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調し、迅速でプロフェッショナルなコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは強力なブランドナラティブの作成を支援しますか？
はい、HeyGenはAIブランドナラティブジェネレーターとして、ビジネスが魅力的なブランドストーリーを作成するのを支援します。AIライティングアシスタントがあなたのユニークなナラティブを洗練し、マーケティングコンテンツの作成をシームレスかつ効果的にし、オーディエンスとのつながりを構築します。
HeyGenはどのようにしてマーケティングコンテンツの作成を効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンテンツ作成時間を大幅に短縮します。これにより、ソーシャルメディア投稿から魅力的なビデオストーリーまで、多様なマーケティングコンテンツの制作が加速し、効率的なアセット生成が可能になります。
HeyGenは多様なマーケティングキャンペーンやコンテンツタイプをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはマーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーター向けに設計されており、幅広いアセットを生成できます。強力なスクリプトライティングツール、テンプレート、ブランディングコントロールを提供し、さまざまな商業プロジェクトやキャンペーン向けにカスタムで高インパクトなビジュアルコンテンツを作成できます。
HeyGenはスクリプトライティングや作家のブロックの克服をどのように支援しますか？
HeyGenには高度なAIライティングアシスタントが含まれており、ビデオスクリプトの初稿を生成し、作家のブロックを克服するのを支援します。この機能は初期のコンテンツ作成フェーズを効率化し、魅力的なビデオストーリーの作成に集中できるようにします。