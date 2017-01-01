AIブランドナラティブジェネレーター: あなたのストーリーを瞬時に作成

作家のブロックを克服し、ユニークなナラティブを作成し、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能で魅力的なビデオストーリーに変換します。

小規模ビジネスオーナーやスタートアップを対象にした30秒のダイナミックなビデオを作成し、AIブランドナラティブジェネレーターがどのようにして彼らのユニークなブランドストーリーを瞬時に作成できるかを示します。ビジュアルスタイルは、急速なブランドの進化を示す明るく活気のあるもので、エネルギッシュなナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を強調し、魅力的なナラティブがどれほど簡単に実現できるかを示します。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーター向けに、HeyGenがコンテンツ作成時間を大幅に短縮する方法を強調した45秒のテンポの速いビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、クイックカットとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、効率性を示します。HeyGenのAIアバターを使用して、従来の撮影を必要としないプロフェッショナルなプレゼンテーションを実演します。
サンプルプロンプト2
作家志望者やコンテンツクリエーター向けに、作家のブロックとユニークなナラティブへの旅をテーマにした60秒のインスピレーションを与えるビデオをデザインします。クリエイティブで芸術的なビジュアルを使用し、スムーズなトランジションと励ましのナレーションを軽快でモチベーショナルな音楽と組み合わせます。HeyGenのナレーション生成機能を紹介し、魅力的なオーディオがどのようにしてストーリーを高めるかを証明します。
サンプルプロンプト3
マーケティングプロフェッショナルやエージェンシーを対象にした30秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、ブランドアイデンティティを強化する魅力的なビデオストーリーの作成方法を示します。ビジュアルスタイルはモダンでインパクトがあり、洗練されたアニメーションと説得力のある権威あるナレーションが補完します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調し、迅速でプロフェッショナルなコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIブランドナラティブジェネレーターの仕組み

魅力的なブランドストーリーを簡単に作成し、オーディエンスに響くダイナミックなビデオコンテンツに変換します。

1
Step 1
ブランドナラティブを作成
ビジネスとターゲットオーディエンスに関する重要な詳細を入力します。AIブランドナラティブジェネレーターが高度なアルゴリズムを活用して、ブランドのユニークな初稿を生成します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択し、ナラティブを視覚的に表現します。これにより、メッセージが明確になり、ブランドアイデンティティと一致します。
3
Step 3
AI駆動の要素を追加
リアルなAIアバターを使用してメッセージを伝えたり、リアルなナレーションを生成したりしてストーリーを強化します。これにより、ブランドストーリーが生き生きとし、魅力的なビデオストーリーが作成されます。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
ブランドナラティブビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのマーケティングコンテンツ作成チャネルでシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

顧客の成功事例を視覚的に提示し、信頼と信憑性を築き、ブランドナラティブを本物の証言で豊かにします。

よくある質問

HeyGenは強力なブランドナラティブの作成を支援しますか？

はい、HeyGenはAIブランドナラティブジェネレーターとして、ビジネスが魅力的なブランドストーリーを作成するのを支援します。AIライティングアシスタントがあなたのユニークなナラティブを洗練し、マーケティングコンテンツの作成をシームレスかつ効果的にし、オーディエンスとのつながりを構築します。

HeyGenはどのようにしてマーケティングコンテンツの作成を効率化しますか？

HeyGenはスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンテンツ作成時間を大幅に短縮します。これにより、ソーシャルメディア投稿から魅力的なビデオストーリーまで、多様なマーケティングコンテンツの制作が加速し、効率的なアセット生成が可能になります。

HeyGenは多様なマーケティングキャンペーンやコンテンツタイプをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenはマーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーター向けに設計されており、幅広いアセットを生成できます。強力なスクリプトライティングツール、テンプレート、ブランディングコントロールを提供し、さまざまな商業プロジェクトやキャンペーン向けにカスタムで高インパクトなビジュアルコンテンツを作成できます。

HeyGenはスクリプトライティングや作家のブロックの克服をどのように支援しますか？

HeyGenには高度なAIライティングアシスタントが含まれており、ビデオスクリプトの初稿を生成し、作家のブロックを克服するのを支援します。この機能は初期のコンテンツ作成フェーズを効率化し、魅力的なビデオストーリーの作成に集中できるようにします。