教育者やカリキュラム開発者を対象にした45秒のビデオを想像してください。AIを活用したブレンデッドラーニングジェネレーターがコンテンツ作成を革新する力を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、教育者が多様な学習教材を簡単に生成できる方法を説明する魅力的なナレーションを加えます。このビデオでは、HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使用して、コンテンツ生成の容易さを視覚的に示す必要があります。

ビデオを生成