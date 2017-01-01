AIブレンデッドラーニングジェネレーター: 教育を変革する
スクリプトからテキストをビデオに変換し、パーソナライズされたブレンデッドラーニングコンテンツを簡単に作成し、学生を引き付け、オンライン学習の成果を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学校管理者やEdTechの意思決定者向けに、AIスクールオペレーティングシステムの変革的な影響を強調する60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビデオは現代的で情報豊かなビジュアル美学を採用し、洗練されたAIアバターがAIのパーソナライズと効率的な教育管理についての重要なメッセージを伝えます。音声スタイルは権威ある明確なもので、プラットフォームの革新的な機能を強調します。
企業トレーナーやeラーニングコンテンツ制作者向けに、HeyGenのボイスオーバー生成がブレンデッドラーニングツールをどのように強化するかを示す30秒の活気あるデモビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートにし、シームレスな統合とプラットフォームのスケーラビリティを示す急速なトランジションを使用します。ビデオは、視聴者を迅速に魅力的なバーチャルトレーニングモジュールの作成プロセスに案内する、親しみやすくエネルギッシュな声を特徴とします。
教師やインストラクショナルデザイナーを対象にした40秒のインスピレーションビデオを制作し、生成AIがプロジェクトベースの学習のための適応型レッスンプランの作成をどのように促進するかを探ります。ビジュアル的には、ビデオは温かく教育的で、多様な教室のシナリオと画面上のテキストを組み込み、重要なポイントを強調します。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての視聴者に対してアクセス可能で明確にし、励ましと情報提供の音声トーンを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIブレンデッドラーニングジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは教育者やトレーナーがAIを使用してダイナミックなブレンデッドラーニングコンテンツを作成することを可能にします。AIを活用したプラットフォームは、スクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに変換し、さまざまな学習モジュールのコンテンツ生成を大幅に効率化します。
ブレンデッドラーニングコンテンツ生成を強化するHeyGenの具体的なAIツールは何ですか？
HeyGenは、スクリプトからテキストをビデオに変換する機能、カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なテンプレートなどの強力なAIツールを提供し、コンテンツ作成を加速します。これらの機能により、オンライン学習環境に適した高品質の教育ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはブレンデッドラーニングのための多様な学習教材の作成を支援できますか？
はい、HeyGenは多様な教材の作成をサポートする多用途なブレンデッドラーニングツールです。強力なブランディングコントロール、メディアライブラリのサポート、さまざまなアスペクト比を備え、異なる学習スタイルやプラットフォームに合わせてコンテンツをカスタマイズし、効果的なオンライン学習とバーチャルトレーニングを可能にします。
HeyGenがバーチャルトレーニングに効率的なAIプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenのAIプラットフォームは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化し、バーチャルトレーニングやオンライン学習に非常にスケーラブルです。ボイスオーバー生成や字幕などの機能により、さまざまな教育コンテキストで迅速なコンテンツ展開が可能です。