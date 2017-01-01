AI動画ジェネレーター：瞬時に素晴らしい動画を作成
スクリプトからテキストを動画に変換し、あらゆるプラットフォーム向けにアイデアを魅力的なコンテンツに変えるプロフェッショナルな動画を迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースビジネスや製品マーケターが新しい製品を強調することを目指した、洗練された45秒の製品スポットライト動画を開発してください。モダンでクリーンなビジュアル美学を想像し、自信に満ちた説得力のあるナレーション生成を通じて視聴者を機能に導き、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルに変換します。
ストーリーテラーや個人ブランドビルダーが自分の旅を視覚的に共有したいと考えているため、インスピレーションを与える60秒のミニドキュメンタリーをデザインしてください。動画は温かみのある感情的なビジュアルスタイルを採用し、心を高揚させるバックグラウンドミュージックと柔らかいナレーション生成を補完し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なコンテンツから魅力的なAI動画を作成し、ユニークな個人的なタッチを提供します。
教育者や思想リーダーが複雑なトピックを簡素化することを目指した、教育的な50秒の説明動画を作成してください。この動画には、明確な情報を提供するトーキングヘッドを特徴とする、鮮明でプロフェッショナルなビジュアルデザインが必要であり、アクセシビリティのために字幕/キャプションを強化し、落ち着いた情報提供の音楽トラックで強化し、AI動画ジェネレーターの力を示して明確なコミュニケーションを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAI動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを直接魅力的なAI動画に変換する高度なAI動画ジェネレーターです。洗練されたテキストから動画への技術を利用して、複雑な動画編集を排除し、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGen内でAIアバターやトーキングヘッドをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターやトーキングヘッドの広範なカスタマイズオプションを提供しており、表情、服装、スタイルをクリエイティブなビジョンに完璧に合わせて調整できます。これにより、AI動画がユニークでブランドに合ったものになります。
HeyGenはAI動画プロジェクトにどのようなナレーション機能を提供していますか？
HeyGenは強力なナレーション機能を提供しており、AI動画プロジェクトのために複数の言語で自然な音声のナレーションを生成できます。この機能はスクリプトとシームレスに統合され、プロフェッショナルなオーディオで全体の制作ワークフローを強化します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのAI動画生成をどのように支援しますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア向けに最適化された魅力的なAI動画を作成するのに理想的で、さまざまなテンプレートとブランディングコントロールを提供します。異なるプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させ、一貫したブランドアイデンティティを維持し、マーケティング活動を際立たせます。