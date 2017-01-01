AIアバタービデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、オーディエンスを引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生やオンライン学習者向けに、量子物理学の複雑なトピックを簡単に理解できるセグメントに分解した、60秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的であり、アニメーショングラフィックスと落ち着いた権威あるナレーションを使用して視聴者を導きます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれた説明を魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、誰でもビデオ制作を可能にします。
フリーランサーや起業家が強い第一印象を与えるための、ダイナミックな30秒のパーソナルブランディングビデオを開発してください。このビデオは温かくプロフェッショナルなビジュアル美学を醸し出し、親しみやすくアプローチしやすい声を特徴とし、個人のユニークな価値提案を反映します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、AIアバターがあなたのプロフェッショナルなペルソナを体現する魅力的な紹介を迅速に構築し、際立たせます。
グローバル企業や国際的なコンテンツクリエイターを対象とした、効果的なマーケティングメッセージのローカライズ方法を示す、説得力のある50秒のアウトリーチビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、グローバルに魅力的で、明確な多言語ナレーションと対応する字幕を備えています。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、メッセージが言語の壁を超えることを保証し、AIビデオジェネレーターの力を世界的なコミュニケーションに示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ制作を強化できますか？
HeyGenは、ユーザーがさまざまなクリエイティブプロジェクトのために魅力的なAIアバタービデオを制作できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化し、説得力のあるマーケティングコンテンツやパーソナルブランディングのためにビジョンを実現します。
HeyGenのAIアバターはどのようにしてリアルで使いやすいのですか？
HeyGenは、非常にリアルなアバターを提供し、初心者でも非常に使いやすいです。私たちの高度なAIアバタージェネレーターは、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナル品質のビデオを数分で作成できます。
HeyGenはテキストをAI駆動のビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへのAIジェネレーターであり、スクリプトをダイナミックなビデオにシームレスに変換します。強力なナレーション生成機能を含んでおり、多様なコンテンツニーズに対応する包括的なAIアバタービデオメーカーです。
HeyGenはAIビデオのブランディングとローカライズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカスタムカラーをAIアバタービデオに統合できます。これにより、ターゲットマーケティングコンテンツの作成や異なるオーディエンスに対するパーソナルブランディングの強化に最適です。