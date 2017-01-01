リアルなAIアバターが画期的な新しいソフトウェア機能を紹介する、魅力的な45秒のマーケティングビデオを作成してください。このビデオは中小企業のオーナーやマーケティング専門家を対象としており、モダンで活気あるビジュアルスタイルを採用し、ソフトウェアの利点を強調する自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、この革新的なプレゼンテーションを実現し、AIアバタービデオメーカーがどのようにコンテンツ制作を効率化できるかを示します。

