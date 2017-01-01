AIアバタービデオジェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成
強力なテキストからビデオへのAIを使用して、書かれたスクリプトを動的なビデオに簡単に変換し、時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターは、HeyGenの「AIアバター」と多様な「テンプレートとシーン」を活用して、現代的で魅力的なビジュアルスタイルの新製品を紹介する45秒の「ビデオ広告」を作成できます。音声はアップビートでエネルギッシュにし、さまざまなプラットフォームに対応したシームレスな「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で迅速な「AIアバター作成」を可能にします。
コンテンツクリエイターや教育者は、HeyGenの「AIアバター」を活用して「テキストをビデオに変換するAIジェネレーター」スクリプトを魅力的な物語に変えることで、60秒の説明ビデオを制作できます。ビジュアルスタイルは親しみやすく教育的で、落ち着いた明瞭な「ナレーション生成」と自動生成された「字幕/キャプション」で複雑なトピックをわかりやすくし、「話す写真」を生き生きとさせるような効果をもたらします。
忙しい起業家向けに、HeyGenの「AIアバター」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、15秒の簡潔なアップデートビデオを作成し、ビジネスメッセージを迅速に伝えます。ビジュアルスタイルは鮮やかで直接的にし、明確でインパクトのある声で、限られた時間とリソースでも効率的な「AIビデオ作成」を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って魅力的なビデオコンテンツを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはクリエイティブなプロフェッショナルが驚くべきビデオコンテンツを簡単に制作できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、リアルなAIアバターと多様なテンプレートを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、洗練されたビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenでカスタムAIアバターや話す写真を使用できますか？
はい、HeyGenではカスタムAIアバターを使用したり、静止画像を動的な話す写真に変えることで、クリエイティブなビジョンを実現できます。この機能は、ビデオ制作にユニークでパーソナライズされたタッチを加え、エンゲージメントを高めます。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、スクリプトを数分でビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。私たちのプラットフォームは、複雑な撮影や大規模な編集の必要性を排除し、クリエイティブなワークフローを加速させます。
HeyGenは多言語でのビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenの強力な機能には、翻訳と多言語でのナレーション生成のサポートが含まれています。これにより、クリエイティブなコンテンツクリエイターは簡単にビデオをローカライズし、AIビデオ翻訳者を使用して広範な国際的なオーディエンスにリーチできます。