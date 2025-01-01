魅力的な学習のためのAIアバタートレーニングビデオジェネレーター
インパクトのあるトレーニングコンテンツを簡単に作成。スクリプトを動的なビデオに変換する強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業およびマーケティングチームを対象とした45秒の製品機能説明を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでシャープであり、自信に満ちたAIアバターが複雑な詳細を明確に説明し、エネルギッシュなナレーションでサポートします。この魅力的なビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して迅速に生成でき、プレーンテキストをAIビデオジェネレーターのための説得力のあるナラティブに変換します。
全従業員向けの30秒のコンプライアンス更新ビデオを想像してください。新しいポリシーについて全員が情報を得られるようにします。ビジュアルとオーディオスタイルは権威がありながらもアクセスしやすく、明確に話すAIアバターが重要な情報を伝えます。HeyGenのAIアバターと自動字幕/キャプションを組み合わせることで、これらのスタジオ品質のビデオの明確さとアクセス性が保証され、インパクトが向上します。
社内コミュニケーションチーム向けに、会社の文化と士気を高めるためのインスパイアリングな60秒の内部コミュニケーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ち、カスタムビジュアルをメディアライブラリ/ストックサポートから組み合わせ、温かいAIアバターが会社の価値を伝えます。HeyGenのようなAIビデオプラットフォームを活用することで、AIビデオをカスタマイズし、視聴者に深く共鳴させることができます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタムAIアバタービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターは、ユーザーが自分のアバターをデザインしたり、広範なライブラリからリアルなアバターを活用してプロフェッショナル品質のビデオを作成することを可能にします。これらのAIアバターをカスタマイズし、テキスト-to-ビデオAIで命を吹き込み、魅力的なビデオを迅速かつ効率的に生成できます。
HeyGenはスタジオ品質のトレーニングビデオを直感的に作成する方法を提供していますか？
はい、HeyGenはスタジオ品質のトレーニングビデオを作成するために特別に設計された使いやすいAIビデオプラットフォームを提供しています。ユーザーは事前構築されたテンプレートとシンプルなインターフェースを活用して、テキストをビデオに変換し、広範なビデオ編集スキルがなくても効率的にプロセスを進めることができます。
HeyGenはAIビデオ作成を強化するためにどのような高度なクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、AIビデオをカスタマイズするための強力な機能を提供しており、ユニークなオーディオを作成するための高度なナレーション生成や音声クローンを含みます。さらに、ローカリゼーション機能、字幕、ブランディングコントロールを利用して、AIビデオがグローバルな視聴者に共鳴することを保証します。
HeyGenのAIアバターはトレーニング以外のさまざまなコンテンツに使用できますか？
もちろんです。HeyGenの多用途なAIアバターは、製品説明、マーケティングキャンペーン、ユーザー生成コンテンツ（UGC）を含む幅広いコンテンツの作成に最適です。プラットフォームの機能は、あらゆるプロフェッショナルなコミュニケーションニーズに適した多様なビデオアバターの制作にまで及びます。