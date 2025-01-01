AIアバターオンボーディングビデオジェネレーター：従業員エンゲージメントを向上

リアルなAIアバターで魅力的なオンボーディング体験を作り、トレーニングビデオをより魅力的で効果的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客を対象に、新しくリリースされたソフトウェア機能を明確かつ魅力的に紹介する45秒の製品説明ビデオを開発します。このビデオは、ミニマリストなビジュアル美学を採用し、鮮やかなインターフェースアニメーションと情報豊富で明瞭なAIボイスオーバーを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用し、テンプレートやシーンを駆使してアップデートの利点を紹介します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、新しい効率向上サービスを紹介する説得力のあるエネルギッシュなトーンの30秒のマーケティングビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは大胆でプロフェッショナルにし、ダイナミックなAIプレゼンターがメディアライブラリ/ストックサポートからの目を引くストックメディアと対話し、緊急性と興奮を伝えるためにアップビートでドライビングなサウンドトラックを伴い、HeyGenの高度なAIビデオジェネレーター能力によって実現されます。
サンプルプロンプト3
新しい内部ポリシーの変更についての更新が必要なリモートチームメンバー向けに、明確で魅力的な60秒のトレーニングビデオが必要です。このプロフェッショナルな制作は、フレンドリーなAIアバターが落ち着いた安心感のあるボイスオーバーを生成し、グローバルなアクセス性を高めるために読みやすい字幕/キャプションを追加し、HeyGenの効果的なAIビデオ作成の施設を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIアバターオンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターを使って魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成。トレーニングを効率化し、定着率を向上させ、新しいチームメンバーを効果的に歓迎します。

1
Step 1
AIアバターを選択
ブランドを代表するリアルなAIアバターの多様なライブラリから選ぶか、ビジョンにぴったり合ったカスタムアバターを作成します。
2
Step 2
スクリプトを作成
オンボーディングコンテンツをスクリプトエディタに直接入力します。当プラットフォームは、テキストからビデオAIを使用して、選択したアバターのための自然な対話とリップシンクを生成します。
3
Step 3
声とビジュアルで強化
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオを高め、トーンを調整し、ライブラリや自身のアセットからメディアをシームレスに追加して物語を豊かにします。
4
Step 4
生成して共有
AIビデオを即座に生成し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートして、オンボーディングフローにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

.

複雑な製品詳細や会社のポリシーを、理解しやすいAIアバターオンボーディングビデオに変換し、新入社員や顧客にとって複雑なテーマを明確で魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがスクリプトから直接魅力的なAIアバターオンボーディングビデオを迅速に生成できるようにします。このAIビデオ作成プラットフォームは、制作プロセス全体を効率化し、従業員トレーニングやクライアント紹介のための高品質でパーソナライズされたビデオコンテンツを手軽に提供します。

HeyGenでユニークなブランド体験のためにAIアバターと声をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムアバターの作成やリアルなAIボイスの利用、ボイスクローンを含むオプションを提供し、AIビデオがブランドを本物に表現することを保証します。これにより、リアルなアバターと自然なリップシンクを用いたパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。

HeyGenは多言語でのAIビデオ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはグローバルなリーチを目指して設計されており、多言語のAIボイスオーバーとローカライズされたコンテンツでAIビデオを生成できます。この機能により、企業は多様なオーディエンスと効果的にコミュニケーションを図ることができ、広範なビデオ編集を必要としません。

HeyGenはAIビデオ制作を迅速化するためにどのようなテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、テキストからAIビデオを迅速に作成するための多様なプロフェッショナルテンプレートライブラリを提供しています。これらのすぐに使用できるビデオテンプレートにより、ユーザーはマーケティングから製品説明まで、さまざまな目的のために魅力的なコンテンツを迅速に制作でき、ビデオ編集時間を大幅に削減します。