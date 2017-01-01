小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした、プロフェッショナルで魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に作成できることを紹介する、30秒の活気に満ちたエネルギッシュな説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、陽気で親しみやすい音声トーンが特徴です。この動画では、HeyGenの「AIアバター」がスクリプトを生き生きとさせ、「AIアバター説明生成器」の力を示し、複雑な制作なしで観客を魅了する方法を示します。

