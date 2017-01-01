AIアバター説明生成器で迅速で魅力的な動画を

リアルなAIアバターでテキストを瞬時に魅力的な説明動画に変換します。

小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした、プロフェッショナルで魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に作成できることを紹介する、30秒の活気に満ちたエネルギッシュな説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、陽気で親しみやすい音声トーンが特徴です。この動画では、HeyGenの「AIアバター」がスクリプトを生き生きとさせ、「AIアバター説明生成器」の力を示し、複雑な制作なしで観客を魅了する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やトレーナー向けに設計された、複雑なトピックを簡素化する利点を説明する45秒の明確で情報豊富な動画を作成してください。ビジュアルの美学はクリーンで構造化され、落ち着いた権威あるナレーションが補完します。HeyGenの「音声生成」と「字幕/キャプション」を使用して、アクセスしやすく影響力のある「説明動画」を作成することに焦点を当て、特に「多言語」コンテンツの制作の容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソロプレナー向けに、魅力的なコンテンツを迅速に制作することを目指した60秒のダイナミックでクリエイティブなショート動画を開発してください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、テンポが速く、フレッシュでモダンなサウンドトラックが特徴です。この動画では、HeyGenの「テンプレートとシーン」と「テキストから動画へのAI」機能を組み合わせて、効率的な「動画コンテンツ制作」を実現し、プロフェッショナルな結果を数分で達成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
技術愛好家や開発者を対象にした、革新性と適応性を強調する20秒の洗練された未来的なプロモーション動画を制作してください。ビジュアルと音声スタイルはインパクトがあり最先端で、先進技術を紹介します。この短いセグメントでは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が多様な出力を可能にし、「AI動画生成器」の力を示し、さまざまなプラットフォームで「話すAIアバター」をフィーチャーしたコンテンツを迅速に適応させる方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIアバター説明生成器の使い方

テキストをリアルなAIアバターで魅力的な説明動画に簡単に変換し、明確で簡潔なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
エディタにスクリプトを貼り付けるか入力します。テキストから動画へのAIが自動的にテキストを魅力的なスピーチに変換し、AIアバターがそれを届ける準備をします。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを表現するために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。選択したAIアバター生成器が説明動画の顔となります。
3
Step 3
ビジュアルとメディアを追加
広範なメディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合するか、自分のアセットをアップロードして、ポイントを完璧に説明し、動画コンテンツ制作を向上させます。
4
Step 4
説明動画をエクスポート
説明動画をプレビューし、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートして、すべてのプラットフォームで共有し、影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなコース開発

AIアバターを使用して、より魅力的な説明コースコンテンツを開発し、グローバルな学習者に対してより広いリーチとより良い理解を可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバター生成器はどのようにして説明動画を向上させますか？

HeyGenの高度なAIアバター生成器を使用すると、リアルな話すAIアバターで魅力的な説明動画を作成できます。これにより、迅速な動画コンテンツ制作が可能になり、複雑な概念を観客に理解しやすくします。

HeyGenはクリエイティブコンテンツにとって効率的なテキストから動画へのAIソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは最先端のテキストから動画へのAIを使用してスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、動画コンテンツ制作プロセスを大幅に効率化します。AIアバターを使用して話すヘッド動画を迅速に生成でき、複雑な撮影や編集が不要です。

HeyGenは多様な動画コンテンツ制作ニーズに対応するカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまなカテゴリにわたる動画コンテンツ制作を迅速に開始するためのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、マーケティングからトレーニングまで、プロフェッショナルなAI動画生成器の出力を迅速に制作するのに役立ちます。

HeyGenを使用して多言語のAI動画生成コンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは多言語の音声生成をサポートしており、グローバルな観客向けにAI動画生成コンテンツを作成できます。この機能により、説明動画やさまざまな他の動画コンテンツ制作ニーズに対して追加の労力なしでリーチを拡大できます。