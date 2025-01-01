AI自動車販売ビデオメーカーが販売を促進

AIアバターを活用して、自動車販売店向けの素晴らしいマーケティングビデオを生成し、リード生成とオンラインプレゼンスを強化します。

サンプルプロンプト1
特別な自動車プロモーションのリードを生成することを目的とした、若いオンラインに精通したオーディエンスをターゲットにした30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成します。視覚スタイルはテンポが速く、明るいグラフィックを伴い、エネルギッシュで親しみやすい会話調のナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ作成を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適なリーチを確保し、オンラインプレゼンスを向上させます。
サンプルプロンプト2
高級車向けに洗練された60秒の没入型ビデオツアーを開発し、詳細なプレゼンテーションと強力なオンラインプレゼンスを評価する裕福な顧客を対象とします。視覚スタイルはエレガントでシネマティックであり、精緻なディテールに焦点を当て、落ち着いた権威あるナレーションと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して洗練された外観を実現し、キュレーションされたメディアライブラリ/ストックサポートでビジュアルを強化し、目の肥えた購入者に響く自動化されたビデオ作成を促進します。
サンプルプロンプト3
中小規模の自動車販売店向けに特化した40秒の説得力のあるビデオを制作し、次のマーケティングキャンペーンで広告費を大幅に削減できる方法を強調します。視覚的なプレゼンテーションはプロフェッショナルでシンプルであり、明確で情報豊かな声でメッセージを伝えます。HeyGenの字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを確保し、AIアバターを使用してコスト削減のメリットを明確に伝え、AI自動車販売ビデオメーカーを不可欠なツールにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI自動車販売ビデオメーカーの使い方

自動車販売店向けの魅力的な販売ビデオを迅速かつ簡単に生成し、自動化されたビデオ作成でマーケティングキャンペーンを変革します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
直感的なエディターに販売スクリプトを貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、シームレスなビデオ生成のためにコンテンツを効率的に準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なプロフェッショナルAIアバターから選択し、車両のユニークなセールスポイントを紹介し、潜在的な購入者に響く人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
高品質な360度車両写真を取り入れ、販売店のロゴとブランドカラーでカスタマイズし、洗練された一貫性のある外観を実現します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポートする
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、あらゆるマーケティングチャネルに完璧に適合させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

信頼を築き、新しい見込み客を販売店に引き寄せる、AIを活用した説得力のあるビデオ証言を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは自動車販売店向けのAI自動車販売ビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは高度なAIを使用して、自動車販売店が高品質でパーソナライズされたAI自動車販売ビデオを作成するのを支援します。これにより、従来のマーケティングキャンペーンを魅力的なビジュアル体験に変え、リード生成を加速し、オンラインプレゼンスを向上させます。

HeyGenは自動化されたビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ技術を活用して、自動化されたビデオ作成を効率化します。また、洗練されたナレーション生成機能を備えており、メッセージを効果的に伝えます。

HeyGenは私のソーシャルメディアビデオとオンラインプレゼンスを改善するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツでソーシャルメディアビデオを向上させ、オンラインプレゼンスを強化するよう設計されています。多様なテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、あらゆるプラットフォームに合わせたビデオを作成できます。

HeyGenはビデオコンテンツとブランディングのカスタマイズ機能を提供していますか？

はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供し、マーケティングキャンペーンが一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートにより、ユニークでプロフェッショナルなビデオ作成をさらに促進します。