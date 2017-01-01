車のディーラーオーナーや営業マネージャーを対象にした45秒の指導ビデオを想像してください。AI自動車概要ジェネレーターの即時の利点を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストで主要な機能を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して作成された明るく情報豊かな音声トラックで補完します。このナラティブは、AIツールが生の車両データを魅力的な説明に効率的に変換する方法を示し、手動入力に費やす時間を大幅に削減し、忙しいディーラーの全体的な運用効率を向上させる能力を強調します。

