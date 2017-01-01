AIアシスタントビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを素早く作成
驚くべきビデオをより速く、より簡単に制作します。私たちのAIアシスタントビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、あなたのアイデアを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースのクリエイターや教育者向けに、AIを使って魅力的な教育コンテンツを簡単に生成する方法を示す90秒のインストラクションビデオを開発してください。HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用して、親しみやすいビジュアルと明確で明瞭なAI生成ナレーションを作成し、洗練されたビデオ作成ソフトウェアが教育プロセスをどのように効率化するかを紹介します。
多様なオーディエンス向けにビデオコンテンツをシームレスにローカライズすることを強調した、グローバルマーケティングチーム向けの45秒のダイナミックなビデオを制作してください。異なる文化を紹介する視覚的に多様なシーンとスムーズなローカライズされたボイスオーバーを組み込み、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調して、効率的な翻訳と多言語サポートを促進します。
デジタルコンテンツ戦略家向けに、プラットフォーム全体でコンテンツのリーチと再利用を最大化する方法を紹介する、1分30秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。クイック編集を描写するテンポの速いビジュアルと、モチベーションを高めるプロフェッショナルなオーディオトラックを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」および「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなソーシャルメディアのニーズに合わせた高解像度のMP4ファイルを簡単に制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、テキストプロンプトを魅力的なビジュアルに変換する高度なAIビデオジェネレーターを使用して、ユーザーがプロフェッショナルで高品質なビデオ出力を作成できるようにします。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、HeyGenのテキスト-ビデオジェネレーターが残りを処理します。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、リアルで表現力豊かなAIアバターの幅広い選択肢を提供し、強力なAIアバタージェネレーターとして機能します。ユーザーはこれらのアバターをカスタマイズし、ブランド要素を統合し、ビデオがメッセージに完全に一致するようにするための広範なクリエイティブコントロールを持っています。
HeyGenは私のビデオ編集と制作のワークフローを簡素化できますか？
はい、HeyGenはインテリジェントなAIアシスタンスを通じて、ビデオ編集と制作のワークフローを大幅に簡素化します。すぐに使えるテンプレート、自動ボイスオーバー生成、字幕/キャプション機能を提供し、効率的なビデオ作成のための包括的なクリエイティブコントロールを提供します。
HeyGenはグローバルコンテンツの多言語翻訳をサポートしていますか？
HeyGenは強力な多言語サポートを備えており、グローバルコンテンツ戦略のためのシームレスな翻訳を可能にします。このAIビデオ翻訳機能により、高品質なビデオ出力が多様なオーディエンスに効果的に届き、ローカライズの取り組みを強化します。