AIアプリチュートリアルジェネレーターで即時ガイド作成
AI駆動のステップバイステップガイドと自然なボイスオーバー生成で効率を高め、ユーザーオンボーディングを合理化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業と人事部門を対象にした90秒の魅力的なビデオを作成し、革新的なチュートリアルビルダーがどのようにしてユーザーオンボーディングを大幅に改善するかを示します。美的感覚はダイナミックでフレンドリーであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速にセットアップし、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
企業トレーナーと教育機関を対象にした包括的な2分間のビデオを開発し、AIアプリのチュートリアルジェネレーターを使用して高品質のトレーニング資料を作成することで得られる比類のない効率と生産性を強調します。このビデオはプロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、スムーズなトランジションを取り入れ、HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンターの一貫性を保ち、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでさらに強化されます。
技術ライターと独立開発者向けに、詳細なステップバイステップのチュートリアルを生成する簡単なプロセスと、さまざまなプラットフォームでのエクスポートと共有の柔軟性を示す45秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルの実行は直接的でスクリーンキャプチャに焦点を当て、エネルギッシュで情報豊かな声で伴われ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適な配信を実現します。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの技術とAIアバターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、包括的なAIチュートリアルの生成プロセスを簡素化し、トレーニング資料の作成における効率と生産性を大幅に向上させます。
HeyGenはインタラクティブなビデオチュートリアルを構築するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプション、強力なエディターなどの高度な技術機能を提供し、インタラクティブなビデオチュートリアルを強化します。これらのツールにより、正確な調整と高品質なビジュアルチュートリアルの作成が可能です。
HeyGenはAI生成のビデオドキュメントのカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはAI生成のビデオドキュメントの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、豊富なメディアライブラリにアクセスし、アスペクト比を調整して、ユーザーオンボーディングやSOPに効果的にチュートリアルをパーソナライズできます。
HeyGenで作成したAIアプリチュートリアルを共有するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは、さまざまなエクスポートオプションとスマート共有機能を通じて、AIアプリチュートリアルの共有を簡単にします。ビジュアルチュートリアルを異なるアスペクト比でエクスポートしたり、リンクで簡単に共有して広範な配布や共同利用が可能です。