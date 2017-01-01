AIアプリチュートリアルジェネレーターで即時ガイド作成

ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャー向けに、AIアプリのチュートリアルジェネレーターがどのようにして複雑なソフトウェアアプリケーションのプロフェッショナルなAI駆動のチュートリアルを簡単に作成するかを示す1分間のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、鮮明なインターフェースキャプチャを示し、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を通じて生成された自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーで補完されます。

サンプルプロンプト1
SaaS企業と人事部門を対象にした90秒の魅力的なビデオを作成し、革新的なチュートリアルビルダーがどのようにしてユーザーオンボーディングを大幅に改善するかを示します。美的感覚はダイナミックでフレンドリーであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速にセットアップし、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーと教育機関を対象にした包括的な2分間のビデオを開発し、AIアプリのチュートリアルジェネレーターを使用して高品質のトレーニング資料を作成することで得られる比類のない効率と生産性を強調します。このビデオはプロフェッショナルで情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、スムーズなトランジションを取り入れ、HeyGenのAIアバターを活用してプレゼンターの一貫性を保ち、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでさらに強化されます。
サンプルプロンプト3
技術ライターと独立開発者向けに、詳細なステップバイステップのチュートリアルを生成する簡単なプロセスと、さまざまなプラットフォームでのエクスポートと共有の柔軟性を示す45秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルの実行は直接的でスクリーンキャプチャに焦点を当て、エネルギッシュで情報豊かな声で伴われ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適な配信を実現します。
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIアプリチュートリアルジェネレーターの仕組み

あなたのアイデアを包括的なステップバイステップのビジュアルチュートリアルに変換し、ユーザーの理解とエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
チュートリアルコンテンツの生成から始めます。「テキストからビデオへのスクリプト」機能を使用して、指示テキストを瞬時に包括的な初稿に変換し、効率的にチュートリアルを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションをパーソナライズ
「AIアバター」を追加してコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。AIボイスオーバーでさらにカスタマイズし、ユーザーにプロフェッショナルでダイナミックな学習体験を提供します。
3
Step 3
コンテンツを洗練し構造化
直感的な「エディター」を使用して、チュートリアルのステップを整理し修正します。注釈付きスクリーンショットを統合して、複雑なソフトウェアアプリケーションを明確にユーザーに案内します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートし共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してガイドを完成させます。ビジュアルチュートリアルをさまざまなプラットフォームでシームレスに配布し、埋め込みやリンクを通じて直接共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なソフトウェアプロセスを簡素化

AIを使用して、複雑なアプリの機能やソフトウェアプロセスを明確に説明し、学習をアクセスしやすく直感的にします。

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの技術とAIアバターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、包括的なAIチュートリアルの生成プロセスを簡素化し、トレーニング資料の作成における効率と生産性を大幅に向上させます。

HeyGenはインタラクティブなビデオチュートリアルを構築するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプション、強力なエディターなどの高度な技術機能を提供し、インタラクティブなビデオチュートリアルを強化します。これらのツールにより、正確な調整と高品質なビジュアルチュートリアルの作成が可能です。

HeyGenはAI生成のビデオドキュメントのカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはAI生成のビデオドキュメントの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、豊富なメディアライブラリにアクセスし、アスペクト比を調整して、ユーザーオンボーディングやSOPに効果的にチュートリアルをパーソナライズできます。

HeyGenで作成したAIアプリチュートリアルを共有するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは、さまざまなエクスポートオプションとスマート共有機能を通じて、AIアプリチュートリアルの共有を簡単にします。ビジュアルチュートリアルを異なるアスペクト比でエクスポートしたり、リンクで簡単に共有して広範な配布や共同利用が可能です。