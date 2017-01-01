AI発表動画クリエイターで驚くべきアップデートを
高度なAIアバターで高品質な発表動画を簡単に制作できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
技術愛好家や業界の専門家向けに、45秒の情報発表動画を制作し、今後のバーチャルイベントの詳細を伝えます。動画はスリークで未来的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが主要なイベントの詳細をインスパイアリングな背景音楽と共に紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされたスケーラブルなメッセージを届けます。
従業員、パートナー、ステークホルダーを対象にした、重要な会社のマイルストーンを祝う60秒のインスパイアリングな動画を開発します。シネマティックなビジュアルスタイルを採用し、心のこもったナレーションと控えめで心を打つ音楽を使用し、会社のブランディングコントロールを一貫して適用します。HeyGenの強力なナレーション生成を活用して、真の感情と誇りを伝えます。
一般のソーシャルメディアフォロワー向けに、15秒の魅力的なプロモーション発表動画をデザインし、フラッシュセールを紹介します。美的感覚はテンポが速く、注意を引くもので、クイックカット、大胆なオンスクリーンテキスト、エキサイティングな音響効果を使用してエンゲージメントを最大化します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべてのプラットフォームで最適な表示を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは発表動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、プロフェッショナルな発表動画を簡単に作成できるようにします。直感的なAIビデオジェネレーターがビデオ作成プロセス全体を効率化し、誰でも素晴らしい発表を行えるようにします。
HeyGenで作成されたAI生成動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAI生成動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しています。テキストからビデオへの生成を超えて、強力なビデオ編集ツールを利用し、アニメーションを追加し、豊富なストックビデオ、音楽、効果音のライブラリから選択して、ソーシャルメディア動画や他のプラットフォーム向けにコンテンツを調整できます。
HeyGenは動画制作のためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、ハイパーリアリスティックなAIアバターや高度なAI駆動のナレーション生成を含む包括的なクリエイティブエンジンを提供しています。また、自動字幕生成やブランディングコントロールを適用して、動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenは高品質なエクスポートと多様なメディアアセットをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは最終出力を高解像度のMP4ファイルとして提供し、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズを可能にします。さらに、豊富なストックビデオ、音楽、効果音、アニメーションのライブラリを活用して、シネマティックなビジュアルを実現できます。