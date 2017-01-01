あらゆる場面に対応するAIアナウンスメントジェネレーター
リアルなAIアバターを使用して、観客を魅了する素晴らしいAI生成アナウンスメントを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバル企業のマーケティングディレクターやプロダクトマネージャーを対象とした1分30秒のダイナミックなビデオを制作し、「カスタマイズ可能」と「多言語サポート」機能を持つAIアナウンスメントツールを「製品発表」に焦点を当てて紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてグローバルであり、音声は魅力的で明確であるべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して複数の言語をデモし、「テンプレートとシーン」を使用して多様な市場に適応したデザインを示します。
小規模ビジネスオーナーやイベントオーガナイザーを対象とした明るくユーザーフレンドリーな1分間のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、「アナウンスメントジェネレーター」を使用して「イベントアナウンスメント」を生成する簡単さを「プロンプトテキストまたは音声」を使用して説明します。ビジュアルスタイルは明確なステップバイステップのガイダンスを提供し、親しみやすいボイスオーバーを使用します。このプロンプトは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」と「字幕/キャプション」を活用して、デモ全体を通じてアクセシビリティと明確さを確保します。
HR部門やPRエージェンシー向けに、さまざまな「プロフェッショナルアナウンスメント」における効率と一貫性を強調するモダンでテンポの速い45秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルは権威あるもので、音声はクリアで、スピードと信頼性を伝えます。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に活用し、洗練されたブランドに沿ったコミュニケーションを迅速に制作します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターはどのようにコンテンツ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用してアナウンスメントジェネレーターを強化し、テキストや音声のプロンプトをプロフェッショナルなAI生成アナウンスメントに効率的に変換します。このAI駆動ツールは、高品質なコンテンツ作成に従来必要だった時間と労力を大幅に削減します。
AI生成アナウンスメントをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ロゴや色を含むカスタムブランディングをすべてのAI生成アナウンスメントに適用できます。また、さまざまなアナウンスメントテンプレートと直感的なデザインエディターを活用して、プロフェッショナルで一貫したブランドイメージを確保できます。
多言語アナウンスメント作成のためにHeyGenが提供する技術的機能は何ですか？
HeyGenのプラットフォームには、先進的なAIボイスジェネレーターとテキスト・トゥ・スピーチ機能による強力な多言語サポートが含まれています。音声クローンやAIダビングなどの機能を利用して、複数の言語でアナウンスメントを生成し、世界中で明確で対象に合わせたコミュニケーションを実現します。
アナウンスメントの作成と承認においてチームコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはコラボレーションを念頭に設計されています。プラットフォームは、デバイス間での編集を容易にし、マルチステージ承認ワークフローを通じて承認を効率化する専用のコラボレーションツールを提供します。これにより、チームの既存のコミュニケーションプロセスにシームレスに統合されます。