大企業の企業コミュニケーションマネージャーやITプロフェッショナルを対象とした2分間のビデオで、「AIアナウンスメントジェネレーター」がどのように内部コミュニケーションを効率化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、効率的であり、音声トーンは明るく情報豊かであるべきです。このビデオでは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」と「AIアバター」の機能を強調し、シームレスで大量のコンテンツ作成と複雑な組織構造内での簡単なコラボレーションツールを紹介します。

