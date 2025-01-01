AI農業トレーニングビデオメーカーでスマート農業を実現

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに迅速に変換し、農業教育を効率化します。

サンプルプロンプト1
小規模農場の所有者向けに、スマート灌漑システムのセットアップを示す1分間のチュートリアルを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、リアルなAIアバターがステップを案内し、視覚的な手がかりと人間らしいインタラクションを備えた魅力的なデモンストレーションスタイルを確保します。
サンプルプロンプト2
有機農業における一般的な害虫識別の課題に対処する45秒のビデオを制作し、迅速なベストプラクティスの更新が必要な農業協同組合のメンバー向けに設計します。関連するビジュアルにはメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、アクセスしやすさのために自動字幕/キャプションを確保し、迅速な理解のための画面上のテキストを使用して、簡潔で情報豊富な視覚スタイルを提示します。
サンプルプロンプト3
農業教育のためのAIトレーニングビデオジェネレーターの利点を紹介する30秒のダイナミックな概要を作成してください。このビデオは、効率的なコンテンツ作成を求める潜在的な農業教育者やコンサルタントにアピールし、さまざまなテンプレートとシーンを活用してさまざまなユースケースを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプロフェッショナルな仕上がりを実現し、視覚的に豊かで魅力的なプレゼンテーションを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI農業トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでスクリプトをプロフェッショナルな視覚コンテンツに変換し、観客を教育し情報を提供する効果的な農業トレーニングビデオを簡単に制作します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
トレーニングスクリプトの作成から始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、あなたのテキストを魅力的な視覚コンテンツに変換し、ビデオの基盤を築きます。
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
多様なビデオテンプレートから選び、関連するメディアを追加してビデオをパーソナライズします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを充実させましょう。
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
自然なナレーションで明確さと魅力を高めます。リアルなナレーション生成機能が、トレーニングビデオに高品質な音声を提供します。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
コンテンツが完成したら、さまざまな形式で磨かれたAIトレーニングビデオを簡単にエクスポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートにより、コンテンツがどのプラットフォームでも準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な農業概念を簡素化

複雑な農業技術や概念を、学習をよりアクセスしやすくするために、簡単に理解できるAIを活用したビデオに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストスクリプトを魅力的なAIトレーニングビデオに変換します。強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換するジェネレーターとリアルなAIアバター、ナレーション生成を組み合わせて、トレーニングビデオの制作プロセスを効率化します。

HeyGenでAI農業トレーニングビデオのコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAI農業トレーニングビデオメーカーのリーダーとして、ビデオコンテンツをカスタマイズするための豊富なビデオ編集ツールを提供しています。幅広いビデオテンプレートを活用し、ブランドを統合し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、非常に関連性の高い農業トレーニングビデオを作成できます。

HeyGenはアクセス可能なAI生成ビデオのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、AI生成ビデオのアクセス性を強化するための強力な技術的機能を提供しています。複数の言語でのリアルなナレーション生成と自動字幕/キャプションを提供し、AIチュートリアルメーカーのコンテンツが明確で普遍的に理解されることを保証します。

HeyGenはさまざまなトレーニングニーズに対応するビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なビデオテンプレートを提供して効率的なトレーニングビデオ制作をサポートしています。これらのテンプレートは、さまざまなトピックに合わせたプロフェッショナルなAIトレーニングビデオを迅速に生成できるように設計されています。