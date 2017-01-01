小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のマーケティングビデオを想像してください。「AIエージェンシービデオジェネレーター」がどのようにして魅力的なコンテンツを迅速に制作できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できることを説明するエネルギッシュでフレンドリーなナレーションが入ります。物語は、リアルな「AIアバター」と洗練された「ボイスオーバー生成」を使用して、広範な制作コストをかけずにブランドメッセージを高めることを強調します。

