Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
政治キャンペーンマネージャーやコミュニティオーガナイザーを対象に、アドボカシープランジェネレーターが自動化されたコンテンツパーソナライズを達成するための利点を詳述する、60秒の説明ビデオを開発してください。プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストアニメーションを使用して重要な統計を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で権威あるメッセージを伝え、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
予算に限りのある小規模非営利団体やマーケティングチーム向けに、AI for Nonprofitsがどのようにしてコスト効率の高いソーシャルメディア投稿ジェネレーターとして機能するかを示す、30秒の熱意あふれるビデオを制作してください。ビデオはインスパイアリングで視覚的に豊かな美学を採用し、クイックカットと鮮やかな色彩を通じて成功事例を紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。
大規模な組織や確立されたアドボカシープラットフォーム向けに、AIネイティブのアドボカシープラットフォームの包括的な機能と、プレスリリースやアクションアラートなどの多様なコンテンツを生成するためのシームレスな統合を強調する、50秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはハイテクで効率的であり、スムーズなトランジションと自信に満ちたトーンを持ちます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して制作を迅速に開始し、プラットフォームの高度な機能をナレーションするためにプロフェッショナルなAIアバターを組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブキャンペーンのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは生成AIを活用して、テキストをリアルなAIアバターを用いたビデオに変換し、さまざまなクリエイティブキャンペーンのためにプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、あなたのニーズに最適なAIジェネレーターとなります。
HeyGenはアドボカシーやマーケティングのための多様なコンテンツを生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力なコンテンツジェネレーターとして機能し、キャンペーンコピー、ソーシャルメディア投稿、ウェブサイトコンテンツなどの多様なコンテンツを生成します。自動化されたコンテンツパーソナライズにより、HeyGenはメッセージがさまざまなプラットフォームで効果的に響くことを保証します。
HeyGenはパーソナライズされたブランドメッセージングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、パーソナライズされたビデオを作成し、プロフェッショナルな品質の出力を向上させることができます。
HeyGenは迅速にビデオコンテンツを作成するためのコスト効率の良いソリューションですか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作の時間効率を最大化するために設計されたコスト効率の良いソリューションです。使いやすいインターフェースにより、即座に結果を得ることができ、広範な技術スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオ作成が可能です。