非営利団体やアドボカシーグループを対象に、AIアドボカシージェネレーターがどのようにして魅力的なキャンペーンコピーを簡単に作成できるかを強調する、45秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クリーングラフィックスと多様なAIアバターを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、メッセージを迅速に魅力的なナラティブに変換し、彼らの目的のために影響力のあるコンテンツを生成する容易さを示します。

ビデオを生成