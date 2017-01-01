AIアドボカシージェネレーター: 今すぐキャンペーンを強化

生成AIを活用して、パーソナライズされたキャンペーンコピーとアクションアラートを効率的に自動化し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的なアウトリーチを実現します。

非営利団体やアドボカシーグループを対象に、AIアドボカシージェネレーターがどのようにして魅力的なキャンペーンコピーを簡単に作成できるかを強調する、45秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クリーングラフィックスと多様なAIアバターを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、メッセージを迅速に魅力的なナラティブに変換し、彼らの目的のために影響力のあるコンテンツを生成する容易さを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
政治キャンペーンマネージャーやコミュニティオーガナイザーを対象に、アドボカシープランジェネレーターが自動化されたコンテンツパーソナライズを達成するための利点を詳述する、60秒の説明ビデオを開発してください。プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストアニメーションを使用して重要な統計を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で権威あるメッセージを伝え、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
予算に限りのある小規模非営利団体やマーケティングチーム向けに、AI for Nonprofitsがどのようにしてコスト効率の高いソーシャルメディア投稿ジェネレーターとして機能するかを示す、30秒の熱意あふれるビデオを制作してください。ビデオはインスパイアリングで視覚的に豊かな美学を採用し、クイックカットと鮮やかな色彩を通じて成功事例を紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト3
大規模な組織や確立されたアドボカシープラットフォーム向けに、AIネイティブのアドボカシープラットフォームの包括的な機能と、プレスリリースやアクションアラートなどの多様なコンテンツを生成するためのシームレスな統合を強調する、50秒の洗練されたプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはハイテクで効率的であり、スムーズなトランジションと自信に満ちたトーンを持ちます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して制作を迅速に開始し、プラットフォームの高度な機能をナレーションするためにプロフェッショナルなAIアバターを組み込みます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます



プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIアドボカシージェネレーターの仕組み

AIネイティブプラットフォームでアドボカシー活動を強化しましょう。パーソナライズされた影響力のあるキャンペーンを迅速に作成し、パフォーマンスを分析し、社会変革の目標を効率的に達成します。

1
Step 1
キャンペーンの目的を選択
直感的な「ユーザーフレンドリーインターフェース」で「アドボカシー目標」を定義することから始めます。ターゲットオーディエンスと主要メッセージを指定してAIを導きます。
2
Step 2
カスタマイズされたアドボカシーコンテンツを作成
「生成AI」機能を活用して、魅力的な「キャンペーンコピー」を即座に作成します。これには、アクションアラート、プレスリリース、メール、ソーシャルメディア投稿が含まれ、すべてが目標に合わせて調整されます。
3
Step 3
自動化されたパーソナライズを適用
「自動化されたコンテンツパーソナライズ」でエンゲージメントを高め、プラットフォームが異なるセグメントにメッセージを適応させることを可能にします。リアルタイムデータと「詳細な分析」を利用して最適な影響を与えます。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして統合
洗練されたコンテンツを簡単に「エクスポート」し、既存のコミュニケーションチャネルと「シームレスに統合」します。この効率的なワークフローにより、アドボカシーが「コスト効率の良い」方法で適切な人々に届きます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のあるビデオでアドボカシーの影響を強調

アドボカシー活動の具体的な影響と成功事例を魅力的なAI駆動のビデオコンテンツで紹介し、行動を促します。

よくある質問

HeyGenはクリエイティブキャンペーンのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは生成AIを活用して、テキストをリアルなAIアバターを用いたビデオに変換し、さまざまなクリエイティブキャンペーンのためにプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化され、あなたのニーズに最適なAIジェネレーターとなります。

HeyGenはアドボカシーやマーケティングのための多様なコンテンツを生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なコンテンツジェネレーターとして機能し、キャンペーンコピー、ソーシャルメディア投稿、ウェブサイトコンテンツなどの多様なコンテンツを生成します。自動化されたコンテンツパーソナライズにより、HeyGenはメッセージがさまざまなプラットフォームで効果的に響くことを保証します。

HeyGenはパーソナライズされたブランドメッセージングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、パーソナライズされたビデオを作成し、プロフェッショナルな品質の出力を向上させることができます。

HeyGenは迅速にビデオコンテンツを作成するためのコスト効率の良いソリューションですか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作の時間効率を最大化するために設計されたコスト効率の良いソリューションです。使いやすいインターフェースにより、即座に結果を得ることができ、広範な技術スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオ作成が可能です。