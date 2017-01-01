AI広告動画ジェネレーター: 勝利する広告を迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、制作コストを削減し、ROIを向上させる勝利する広告を実現します。
45秒のダイナミックで魅力的な動画を制作し、パフォーマンスマーケターに向けて多様な表現で勝利する広告を達成する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて包括的で、さまざまなAIアクターとAIアバターが自然に交流する様子を、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションで補完します。『AIアバター』と『ボイスオーバー生成』のシームレスな統合を強調し、キャンペーンを個別化します。
60秒の情報豊富で洗練された説明動画を作成し、コンテンツクリエイターやエージェンシーを対象に、アイデアが魅力的な広告に変わる様子を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、テキストプロンプトがAI動画に変わり、複雑なコンセプトを具現化する様子を示します。明確で明瞭なナレーションと『字幕/キャプション』を使用し、『スクリプトからのテキスト-動画』機能に焦点を当て、クリエイティブなビジョンを実現します。
D2CブランドがAI広告をグローバルに拡大することを目指した30秒の視覚的に豊かで適応性のある動画を開発します。ビジュアルスタイルは一貫していながら柔軟で、『メディアライブラリ/ストックサポート』からの多様な魅力的なビジュアルを利用し、異なるプラットフォームに合わせてカスタマイズできます。自信に満ちた説得力のあるナレーションで、『アスペクト比のリサイズとエクスポート』が多様なマーケティングチャネルでの多用途展開を可能にすることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI広告動画の作成を向上させることができますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なAI広告動画と勝利する広告を作成する力をユーザーに提供します。AI動画広告メーカーのプロセスを簡素化し、パフォーマンスマーケターやD2Cブランドが高品質なコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenのAIアクターとアバターでどのようなクリエイティブな可能性がありますか？
HeyGenは、AIアクターとAIアバターの多様なラインナップを提供し、AI広告でクリエイティブなビジョンを実現します。これらのデジタルプレゼンターは、リアルな表情とボイスオーバーでメッセージを伝え、さまざまなマーケティングキャンペーンのエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはテキストプロンプトから効率的にAI広告を生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはテキストプロンプトをAI動画に変換することで、効率的にAI広告を生成するのに優れています。直感的なプラットフォームにより、ビデオテンプレートを活用して魅力的な広告素材の制作を迅速に行えます。
HeyGenは説明動画の多様なクリエイティブニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンのライブラリを通じて、説明動画の多様なクリエイティブニーズをサポートします。ユーザーは、リアルなボイスクローンと多言語ボイスオーバーを使用して、50以上の言語で明確なメッセージを届ける魅力的な説明を簡単に作成できます。