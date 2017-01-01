AI広告ジェネレーター: 高コンバージョン広告を迅速に作成
表現豊かなAIアバターで素晴らしいビデオ広告を生成し、ROASを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「AIアバター」の力を発見し、真に繋がるパーソナライズされた「広告クリエイティブ」を作成しましょう。この45秒のストーリーは、デジタルマーケターやeコマースブランドを対象としており、HeyGenの「AIアバター」機能を活用して生き生きとした「表現豊かなAIアバター」のシリーズを紹介し、温かく親しみやすいビジュアルスタイルで多様な製品メッセージを届け、オーディエンスとのエンゲージメントを革新します。
「カスタマイズ可能な広告テンプレート」を活用して、「製品ビデオ」キャンペーンの比類なき創造的自由を解放しましょう。この洗練された60秒のビデオは、製品マネージャーや広告代理店向けに設計されており、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を利用して、シームレスに素晴らしい「シネマティックな製品ショット」と多様な広告バリエーションを作成し、現代的な背景音楽とクリアな効果音で補完されたスリークでモダンなビジュアル環境を紹介します。
「AI駆動の広告作成」を通じて生成された本物の「UGCスタイルのビデオ広告」でブランドの存在感を変革しましょう。このパンチの効いた15秒のスポットは、ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターに最適で、親しみやすく自然なビジュアルスタイルと鮮やかな色彩、カジュアルなトーンを使用して、HeyGenの「字幕/キャプション」を特徴とし、プラットフォーム全体での最大のアクセシビリティとエンゲージメントを実現する「勝利するビデオ広告」がどれほど迅速に制作できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI広告コンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは包括的なAI広告ジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なビデオ広告や多様な広告クリエイティブを簡単に制作できるようにします。高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、あらゆるキャンペーンのための高品質なビジュアルの制作を効率化します。
HeyGenでどのようなカスタマイズ可能な広告クリエイティブを生成できますか？
HeyGenを使用すると、表現豊かなAIアバターやシネマティックな製品ショットを特徴とする魅力的なビデオ広告を含む、幅広い広告クリエイティブを生成できます。プラットフォームはカスタマイズ可能な広告テンプレートとブランディングコントロールを提供し、ブランドのビジョンに完全に一致するクリエイティブ戦略を確保します。
HeyGenは広告用の製品ビデオやバーチャルフォトシュートの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはダイナミックな製品ビデオコンテンツの作成に優れたAIビデオ広告メーカーです。AIアバターを利用して強力な製品ショーケースを作成し、バーチャルフォトシュートを生成することもでき、従来の広範な制作を必要とせずにプロフェッショナルで多様な製品ビジュアルを提供します。
HeyGenは広告クリエイティブのパフォーマンスを最適化するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはクリエイティブの最適化のための強力な機能を提供し、A/Bテストのために多様なビデオバリエーションや広告クリエイティブを効率的に生成できます。強力なアニメーションと包括的なブランディングコントロールを活用して、現在のクリエイティブトレンドに迅速に対応し、反復を行うことができます。