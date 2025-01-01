魅力的な学習体験のためのAI導入トレーニングジェネレーター
インタラクティブなオンラインコースとマイクロラーニングモジュールをより速く作成。AIアバターを使用して魅力的なビデオコンテンツを作成。
オンボーディングに苦労しているカスタマーサクセスマネージャー向けに、HeyGenを「AI導入トレーニングジェネレーター」として紹介する60秒の指導ビデオを作成します。「AIアバター」を使用し、洗練された安心感のあるビジュアル美学を採用し、簡単にフォローできるステップとプロフェッショナルな画面上のグラフィックスを特徴とし、落ち着いた情報豊かなナレーションが付随します。このビデオは、企業が優れた「学習体験」を簡単に提供できる方法を示します。
忙しいコンテンツクリエイターやトレーナー向けに、30秒の活気あるビデオを制作し、「オンラインコース」のための「マイクロラーニング」モジュールの迅速な制作を強調します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、魅力的なコンテンツを迅速に作成し、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルをエネルギッシュなトランジションと迅速で明確なナレーションで紹介します。HeyGenが「コース全体、画像、クイズの生成」をどのように簡素化するかを示します。
マーケティングチームや専門家を力づけるために、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「AIビデオジェネレーター」を組み合わせて、魅力的な「ミニコース」の開発を簡素化する45秒のスリークなビデオを作成します。モダンで力強いビジュアルスタイルを採用し、スムーズなアニメーションとダイナミックなテキストオーバーレイを伴い、自信に満ちた説得力のある声で進行します。既存の資料から「コース作成」を加速するシンプルさを強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIコースクリエーターはオンラインコースの開発をどのように効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAI技術を活用して、魅力的なビデオベースの学習体験を生成することで、コース作成を革新します。これにより、教育者はAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、高品質なオンラインコースやAI導入トレーニングを迅速に制作し、教育資料を効率的に変換できます。
HeyGenで学習体験のビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、学習体験がブランドアイデンティティに完全に一致するように、広範なカスタマイズの柔軟性を提供します。カスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを簡単に適用し、視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなコースコンテンツを作成するための豊富なメディアライブラリにアクセスできます。
HeyGenは教育コンテンツにどのようなインタラクティブ機能を組み込むことができますか？
HeyGenは、インタラクティブなコースの作成を可能にすることで、教育コンテンツを強化し、学習をより魅力的にします。AIビデオジェネレーターは、ダイナミックなコンテンツ生成機能を提供し、ボイスオーバー生成、字幕/キャプション、クイズの基礎構造などの要素を含めることができ、全体的な学習体験を向上させます。
HeyGenはマイクロラーニングやミニコースなどの多様なコース形式を生成できますか？
はい、HeyGenは非常に多用途で、マイクロラーニングやミニコースなどの形式をサポートするために、画像やクイズを含むコース全体を生成することができます。プラットフォームの柔軟性には、さまざまなプラットフォームや学習者のニーズに合わせて教育資料を最適化するためのアスペクト比のリサイズも含まれています。