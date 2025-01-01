AI広告ビデオメーカー: 高コンバージョンのビデオ広告を作成
スクリプトを魅力的で高パフォーマンスなビデオ広告に瞬時に変換する、先進的なテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
広告制作を拡大しようとしているマーケティングエージェンシー向けに、45秒のプロフェッショナルで洗練されたビデオを視覚化してください。さまざまな設定で多様な「AIアバター」を強調し、効率性とパーソナライズのメッセージを伝えます。自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションと控えめでインスパイアリングな音楽が、HeyGenの「テンプレートとシーン」がエージェンシーにどのように迅速に高品質な「AI広告」を制作するのを助けるかを案内します。
本物でありながら洗練されたビデオ広告を制作したいコンテンツクリエイターやソロプレナーですか？ユーザー生成コンテンツのような60秒のビデオを作成し、さまざまなプラットフォームに合わせた動的なテキストオーバーレイと多様なアスペクト比を特徴とします。トレンドの音楽と組み合わせた親しみやすいナレーションが、「オンラインビデオ広告メーカー」の機能、例えば「アスペクト比のリサイズとエクスポート」や「字幕/キャプション」がどのようにクリエイターがより広いオーディエンスにリーチするのを支援するかを示します。
ビデオ広告の「制作コスト」の高騰にうんざりしていませんか？品質を損なうことなくコスト削減に焦点を当てた企業向けに、説得力のある30秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでイラスト的で、問題/解決シナリオに焦点を当てます。権威あるナレーションが、「メディアライブラリ/ストックサポート」と「AIアバター」を「AI広告ビデオメーカー」で使用する価値を強調し、効率的かつ手頃な価格で高品質な結果を達成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ広告の作成を支援しますか？
HeyGenのAI広告ビデオメーカーを使用すると、見事で高パフォーマンスなビデオ広告を生成できます。動的で目を引くテンプレートを活用し、超リアルなAIアバターを統合し、魅力的な効果や音楽を追加して、視聴者を引きつける広告を作成できます。
HeyGenは広告制作のためにどのようなクリエイティブ資産とカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターと俳優、テンプレートのライブラリを含む豊富なクリエイティブ資産を提供しています。ブランドカラーで広告をカスタマイズし、テキストプロンプトを使用してスクリプトを生成し、効果的なメッセージングのためのコール・トゥ・アクション要素を統合できます。
HeyGenはさまざまなビデオ広告フォーマットとサイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはオンラインビデオ広告メーカーとして、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けの複数の広告フォーマットとサイズをサポートしています。アスペクト比のリサイズを使用してAIビデオ広告を簡単に適応させ、すべての配置に最適化することができます。
HeyGenはビデオ広告作成のワークフローをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターでビデオ広告作成のワークフローを簡素化します。これにより、広告の作成が非常に迅速になり、AIビデオアバターとスクリプトを効率的にパーソナライズできます。