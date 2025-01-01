高インパクトキャンペーンのためのAI広告ビデオジェネレーターオンライン

リアルなAIアバターと強力なAIツールを活用して、勝利する広告を作成し、エンゲージメントを即座に向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、サービスをソーシャルメディアで迅速に宣伝するためのダイナミックな15秒の広告ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気があり、魅力的で、クイックカットと鮮やかなバックグラウンドミュージックで即座に注目を集めます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、このAI広告クリエイターはテキストからビデオへのスクリプトから直接生成でき、広告作成を簡単かつ迅速にします。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシー向けに、クライアントの成功事例を紹介する45秒のカスタムビデオ広告を開発してください。ビジュアルスタイルはシネマティックで感情に訴えかけるもので、プロフェッショナルで高揚感のあるサウンドトラックと、アクセシビリティのために明確に表示される字幕が組み合わされています。この制作は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して完璧な補完映像を見つけ、正確な字幕/キャプションで効果的に物語を伝えます。
サンプルプロンプト3
忙しい起業家向けに、オンラインツールの力を示す活気ある20秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、明るい色と高エネルギーのバックグラウンドミュージックで視聴者の興味を引き続けます。このAI広告ビデオジェネレーターオンラインは、テキストプロンプトからの即時ビデオ生成を可能にし、さまざまなプラットフォームにコンテンツをシームレスに適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの利点を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI広告ビデオジェネレーターオンラインの仕組み

AIを活用したツールでプロフェッショナルな広告ビデオを即座に作成し、アイデアを勝利する広告に変え、クリエイティブなコントロールとカスタムビデオ広告を実現します。

1
Step 1
テキストからビデオを作成
スクリプトを貼り付けて、初期ビデオを即座に生成します。AIがテキストプロンプトをAIビデオに変換し、広告作成のスムーズなスタートを提供します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターからメッセージを伝えるための選択を行います。これらのAIアバターは、広告コンテンツにリアルで魅力的な存在感をもたらします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを追加
直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのユニークなロゴとカラーパレットを適用します。これにより、すべての広告作成がビジュアルアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
カスタム広告をエクスポート
カスタムビデオ広告をさまざまなアスペクト比と解像度で最終化し、エクスポートします。プロフェッショナルに作成されたコンテンツをすべてのプラットフォームで簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の声を魅力的なAIパワードビデオ広告に変換し、信頼と信憑性を本物の物語で築きます。

よくある質問

HeyGenはAIを使って勝利する広告ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したツールを使用して、高インパクトの広告ビデオを簡単に制作することを可能にします。カスタムビデオ広告、AIアバター、豊富なビデオテンプレートを活用して、クリエイティブなコントロールを実現し、エンゲージメントを促進し、AIで勝利する広告を作成します。

HeyGenは製品ビデオ用のリアルなAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは製品ビデオのナレーションやカスタムビデオ広告の強化に最適な多様なリアルなAIアバターとAIアクターを提供しています。これにより、広告ビデオ内でブランドメッセージをプロフェッショナルかつ魅力的に伝えることができます。

テキストプロンプトからカスタムビデオ広告を生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenの直感的なAIビデオ広告ジェネレーターを使用すると、テキストプロンプトを完全に制作されたカスタムビデオ広告に変換できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがAIアバター、ナレーション、ダイナミックなシーンを使用して即座にビデオを生成し、広告作成のワークフローを効率化します。

HeyGenのビデオテンプレートを使用して広告作成のワークフローを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは広告作成のワークフローを加速するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのテンプレートはクリエイティブな出発点を提供し、即時のビデオ生成と広告ビデオの一貫したブランディングを可能にします。