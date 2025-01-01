eコマース向けAI広告ビデオジェネレーター: 今すぐ売上を伸ばそう
驚くべき製品ビデオを瞬時に作成。スクリプトからのテキストビデオ機能でクリエイティブコントロールを確保し、貴重な時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ファッションと美容のeコマースブランドを対象にした、オンラインプレゼンスを強化するための魅力的な45秒の製品ビデオを開発してください。ビデオは豪華で洗練されたビジュアルスタイルを採用し、ソフトな照明とエレガントなトランジションを利用し、洗練された控えめなバックグラウンドスコアと組み合わせてください。AIアバターが異なる衣装をモデルにしたり、メイクアップの適用を示したりする方法を示し、HeyGenの「AIアバター」機能が製品を伝統的な撮影なしで生き生きとさせる方法を紹介してください。
効率的な広告作成を求めるデジタルマーケター向けに設計された、ダイナミックな20秒のソーシャルメディア広告を制作してください。ビビッドでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、鮮やかな色と急速なテキストアニメーションを使用し、モダンでキャッチーなジングルで強調してください。このプロンプトは、ユーザーが持つ「クリエイティブコントロール」を強調し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能がInstagram ReelsやTikTokなどのさまざまなソーシャルプラットフォームでのコンテンツの迅速な適応を可能にし、最大のエンゲージメントを確保する方法を示しています。
AI広告の利点を探求しているeコマース起業家向けに、情報豊富な60秒のビデオを作成してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであるべきで、説明的なグラフィックと画面上のテキストを使用し、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」でサポートされるべきです。HeyGenのような「eコマース向けAI広告ビデオジェネレーター」が生産コストと時間を削減し、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」を利用して複雑な概念をシンプルかつ効果的にナレーションする方法を詳述してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてeコマース製品ビデオのクリエイティブコントロールを強化できますか？
HeyGenは、AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ダイナミックなeコマース製品ビデオを生成するための強力なツールを提供します。スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、ブランドメッセージを完璧に伝えることができます。
HeyGenはソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的なUGC広告を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、真実味のあるUGC広告やソーシャルメディア広告を簡単に作成するための効果的なAIビデオ広告メーカーです。事前に構築された広告テンプレートとAI俳優を活用して、さまざまなオンラインビデオ広告キャンペーンに理想的な、非常に魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenがeコマースビジネス向けの効率的なAI広告ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストからの瞬時のビデオ生成を提供し、生産コストを大幅に削減し、時間を節約することで、eコマース向けの主要なAI広告ビデオジェネレーターとして際立っています。私たちのプラットフォームは、広範なリソースを必要とせずに、高品質のAI広告を迅速に作成することを可能にします。
HeyGenはさまざまな製品ビデオのAI広告制作のスケーリングをどのようにサポートしますか？
HeyGenはAI広告の制作を効率化し、さまざまなプラットフォームで複数の製品ビデオのコンテンツ制作をスケールアップすることを可能にします。テキストからのビデオ生成やアスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、キャンペーンを効率的に適応させ、配信することができます。