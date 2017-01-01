小規模ビジネスオーナーやパフォーマンスマーケターをターゲットにした、魅力的なAI広告動画を簡単に作成できることを紹介する、活気ある30秒の動画を制作してください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIアバターがメッセージを伝え、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完された、テンポの速いアップビートなビジュアルスタイルを採用してください。スクリプトからのシームレスなテキストから動画への機能を示し、迅速なコンテンツ生成を実現します。

ビデオを生成