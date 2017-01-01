AI広告動画ジェネレーター：高コンバージョン広告を迅速に作成
高度なスクリプトからのテキストから動画への機能を使用して、テキストプロンプトからカスタムの勝利動画広告を作成し、高いエンゲージメントとコンバージョンを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやeコマースブランド向けに、カスタム動画広告の力を強調する45秒の魅力的な動画を開発してください。多様なキャンペーンに対応するため、ダイナミックなビジュアル美学を活用し、洗練された製品ショーケースを背景に、さまざまな事前構築された広告テンプレートと明確でモダンなボイスオーバー生成を特徴とします。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーン機能が高インパクトな広告を制作する際の多様性を示すべきです。
D2Cブランドが社会的証明を求める際に、共感できるAI俳優がポジティブな製品体験を共有する、60秒の本格的な証言AI広告を作成してください。ビジュアルスタイルは暖かく自然で、柔らかい照明と控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、アクセシビリティを確保するために自動字幕/キャプションを強化します。これは、UGCスタイルの動画広告がプロフェッショナルに簡単に制作できることを示すことを目的としています。
ソーシャルメディアマーケター向けに設計された、さまざまなプラットフォームに最適化された勝利の動画広告を生成することに焦点を当てた、簡潔な30秒の動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでエネルギッシュであり、クイックカットと活気あるメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルで注意を引き、アップビートで現代的なサウンドトラックで強調されます。ソーシャルチャネル全体でのシームレスな適応のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの容易さを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI広告動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI広告動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーがカスタム動画広告を迅速に作成できるようにします。テキストプロンプトからAI俳優やAIアバターを活用し、オーディエンスに響く勝利の動画広告を制作するための大きなクリエイティブコントロールを提供します。
HeyGenはカスタム動画広告にどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenはUGCスタイルの動画広告や事前構築された広告テンプレートを活用するオプションを含む、カスタム動画広告を生成するための広範なクリエイティブオプションを提供します。ユーザーはさまざまなプラットフォームに最適化された多様な動画バリアントを簡単に作成でき、URLを動画に変換することでワークフローを簡素化することも可能です。
HeyGenは複数の言語で広告動画を作成することをサポートしていますか？
はい、HeyGenは50以上の言語でインパクトのある広告動画を作成することで、ユーザーのグローバルリーチを拡大します。HeyGenを使用すると、AI俳優を統合し、自然な音声配信のためのボイスクローンを利用し、キャプションを追加することで、多様なオーディエンスに対して効果的なビジュアル、ボイスオーバー、ブランド対応のトランジションを確保できます。
HeyGenは証言AI広告の制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは効率的なAI広告動画ジェネレーターとして機能し、証言AI広告の作成を劇的に効率化します。ユーザーはテキストプロンプトを魅力的な動画に迅速に変換し、AIアバターをフィーチャーすることで、制作時間と労力を大幅に削減します。