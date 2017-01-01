AI広告クリエイティブジェネレーター：今すぐキャンペーンを強化

魅力的なビデオ広告を生成し、柔軟なテンプレートとシーンを活用してAI広告クリエイティブジェネレーターでブランドの一貫性を簡単に達成し、迅速に展開します。

AI広告クリエイティブジェネレーターでマーケティング戦略を変革することを想像してください。これは、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のビデオで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストスクリプトをダイナミックなビジュアルに迅速に変換する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルは、活気に満ちたグラフィックと自信を与えるフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、明るくダイナミックであるべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケティングエージェンシーやブランドストラテジストにとって、多数の広告クリエイティブにわたるブランドの一貫性を維持することは非常に重要です。この45秒のビデオでは、洗練されたアニメーションスタイルと権威ある安心感のある声を組み合わせ、HeyGenのAIアバターがすべてのキャンペーンでブランドを一貫して表現し、すべてのコンテンツがコアメッセージに共鳴することを示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやマーケティングチームが革新的なフォーマットを探求するために、魅力的なストーリーテリング広告を作成するAI広告クリエイティブジェネレーターの力を発見してください。この60秒のナラティブは、インスピレーションを与えるシネマティックなビジュアルと魅力的なナラティブボイスを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして感情豊かで説得力のあるトーンでスクリプトを生き生きとさせ、次のAI広告キャンペーンに役立つかを強調します。
サンプルプロンプト3
Eコマースマーケターやソーシャルメディアマネージャーは、革新的なツールで広告作成プロセスを革命化し、ソーシャルメディア管理を簡素化できます。このテンポの速いモダンな30秒のビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにしてユーザーに多くの魅力的な広告クリエイティブを迅速に生成する力を与えるかを視覚的に説明し、明確で簡潔なナレーションとエネルギッシュなグラフィックで注意を引き、エンゲージメントを促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI広告クリエイティブジェネレーターの仕組み

アイデアを魅力的なAI駆動のビデオ広告に簡単に変換し、すべてのキャンペーンでブランドの一貫性を確保し、エンゲージメントを最大化します。

1
Step 1
広告スクリプトを作成
マーケティングメッセージを入力し、AIを活用してプロフェッショナルなビデオ広告に変換します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が広告作成プロセス全体を簡素化します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
魅力的なビジュアルを選び、ロゴや色などの独自のブランディングコントロールを適用して、すべての画像広告でブランドの一貫性を簡単に確保します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
自然な音声のボイスオーバー生成を活用して広告を強化し、ダイナミックな字幕を追加してエンゲージメントを最大化し、ストーリーテリング広告を効果的に最適化します。
4
Step 4
配信用にエクスポート
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズを利用してクリエイティブを仕上げ、ソーシャルメディア管理のために洗練されたビデオ広告を直接エクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動のカスタマーサクセス広告

AIビデオを活用して強力なカスタマーサクセスストーリー広告を作成し、信頼を築き、真実味のある証言でコンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAI広告クリエイティブジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用してスクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換することで、魅力的なビデオ広告を簡単に作成する力を提供します。ブランドの一貫性を保ちながら多様な広告クリエイティブを迅速に生成できるため、HeyGenは広告における効率的なAIツールです。

HeyGenでどのようなビデオ広告を作成できますか？

HeyGenを使用すると、ソーシャルメディア管理コンテンツから詳細なストーリーテリング広告まで、幅広いビデオ広告を制作できます。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを活用し、すべてのプラットフォームで最適に表示されるようにアスペクト比のリサイズオプションをサポートしています。

HeyGenは広告作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、事前に構築されたテンプレート、ロゴや色などの強力なブランディングコントロール、そして自動ボイスオーバー生成を提供することで広告作成を簡素化します。これにより、すべての広告クリエイティブでブランドの一貫性を簡単に保ち、ワークフローを効率的に合理化します。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けにAI広告を最適化するのに役立ちますか？

HeyGenは主にAI広告のクリエイティブ生成に焦点を当てていますが、強力なエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズ機能により、さまざまなプラットフォームでの最適な配信のためにコンテンツを調整できます。これにより、AIを活用した最適化戦略を直接サポートし、多様な広告クリエイティブを提供します。