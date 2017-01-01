AI広告クリエイティブジェネレーターでマーケティング戦略を変革することを想像してください。これは、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のビデオで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストスクリプトをダイナミックなビジュアルに迅速に変換する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルは、活気に満ちたグラフィックと自信を与えるフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、明るくダイナミックであるべきです。

