AIアクセシビリティビデオジェネレーター：すべての人のためのコンテンツを作成

強力なナレーション生成を使用して、グローバルなオーディエンス向けに魅力的なビデオストーリーテリングを制作。

45秒のダイナミックでモダンなビデオを想像してください。これは、創造的なブロックに悩む小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家のためにデザインされています。この魅力的なビデオは、クイックカットと鮮やかなグラフィックを特徴とし、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、どのように簡単に高品質なマーケティングビデオを生成できるかを示し、アイデアを魅力的なビデオストーリーテリングに変えることができます。元気でエネルギッシュなナレーションが加わります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
60秒のクリーンで包括的なビデオを作成してください。これは、グローバルなオーディエンスにリーチしようとする教育者や国際企業向けにカスタマイズされています。プロフェッショナルで多言語のナレーションと控えめでインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを使用して、このビデオはHeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用し、シームレスな翻訳を提供することで、さまざまな言語背景にわたるパーソナライズされたアウトリーチを確保するAIアクセシビリティビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト2
セールスチームや人事部門がパーソナライズされたアウトリーチを強化しようとする場合、30秒の温かくフレンドリーなビデオを想像してください。このプロフェッショナルでありながら魅力的な作品は、穏やかで安心感のあるナレーションと優しいメロディーを特徴とし、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンがどのように迅速な魅力的なビデオの作成を可能にし、より強いつながりを育み、コミュニケーションを簡素化するかを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
50秒の実験的で芸術的なビデオを作成してください。これは、ビデオストーリーテリングにおける創造的な可能性を探求する新進の映画製作者やコンテンツ戦略家向けにデザインされています。表現力豊かなナレーションと、雰囲気のある効果音、変化する音楽スコアが組み合わさり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートがどのように魅力的な物語の迅速なプロトタイピングを促進し、想像力豊かなコンセプトを簡単に実現するかを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIアクセシビリティビデオジェネレーターの仕組み

テキストを魅力的でアクセス可能なビデオに簡単に変換し、先進的なAIツールでコンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けてください。私たちのテキスト-to-ビデオAIジェネレーターは、このコンテンツを使用して初期ビデオを構築し、複雑なアイデアを最初からアクセス可能にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択してください。この機能は、視覚的なアクセシビリティとつながりを強化するために、パーソナライズされた魅力的な配信を可能にします。
3
Step 3
アクセシビリティ機能を統合
正確な字幕/キャプションを統合してリーチを拡大します。これらの自動生成された追加は、聴覚障害者や音声なしで視聴する人々を含む、より広範なオーディエンスにビデオをアクセス可能にします。
4
Step 4
アクセス可能なビデオをエクスポート
ビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートします。高品質でアクセス可能なコンテンツをプラットフォーム全体で簡単に共有し、すべての視聴者に対するビデオストーリーテリングの影響を高めます。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

理解と保持を高める動的なAIビデオを生成し、よりアクセスしやすく効果的なトレーニングプログラムを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的なビデオ制作を強化できますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、テキストベースのアイデアを魅力的なビデオストーリーテリングに変換します。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を備えたHeyGenは、クリエイターが広範な編集知識を必要とせずに高品質で魅力的なビデオを迅速に制作できるようにします。

HeyGenはパーソナライズされたアウトリーチのためにどのような創造的なカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なカスタマイズ機能を提供し、ユーザーが特定のニーズやブランドアイデンティティに合わせてビデオを調整できるようにします。多様なテンプレートを活用し、独自のAIスタイルを適用し、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを利用して、マーケティングビデオがパーソナライズされたアウトリーチに完璧に合うようにします。

HeyGenはテキストプロンプトを動的なビデオコンテンツに効率的に変換できますか？

もちろんです。HeyGenはテキストプロンプトを直接動的なビデオコンテンツに変換することに優れており、同期されたナレーションとAIアバターを備えています。この機能は迅速なプロトタイピングをサポートし、創造的なアイデアを迅速に実現することができ、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはビデオ制作中の創造的なブロックをどのように克服するのを助けますか？

HeyGenは豊富なテンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、ビデオ制作プロセスを簡素化することで創造的なブロックを軽減します。ユーザーはさまざまなAI駆動のアニメーションを試し、簡単に画像をビデオに統合することができ、創造的な可能性を広げ、魅力的なビデオを簡単に作成することができます。