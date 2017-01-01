45秒のダイナミックでモダンなビデオを想像してください。これは、創造的なブロックに悩む小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家のためにデザインされています。この魅力的なビデオは、クイックカットと鮮やかなグラフィックを特徴とし、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、どのように簡単に高品質なマーケティングビデオを生成できるかを示し、アイデアを魅力的なビデオストーリーテリングに変えることができます。元気でエネルギッシュなナレーションが加わります。

