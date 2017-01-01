AIアクセシビリティビデオジェネレーター：すべての人のためのコンテンツを作成
強力なナレーション生成を使用して、グローバルなオーディエンス向けに魅力的なビデオストーリーテリングを制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒のクリーンで包括的なビデオを作成してください。これは、グローバルなオーディエンスにリーチしようとする教育者や国際企業向けにカスタマイズされています。プロフェッショナルで多言語のナレーションと控えめでインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを使用して、このビデオはHeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用し、シームレスな翻訳を提供することで、さまざまな言語背景にわたるパーソナライズされたアウトリーチを確保するAIアクセシビリティビデオジェネレーターの力を示します。
セールスチームや人事部門がパーソナライズされたアウトリーチを強化しようとする場合、30秒の温かくフレンドリーなビデオを想像してください。このプロフェッショナルでありながら魅力的な作品は、穏やかで安心感のあるナレーションと優しいメロディーを特徴とし、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンがどのように迅速な魅力的なビデオの作成を可能にし、より強いつながりを育み、コミュニケーションを簡素化するかを効果的に示します。
50秒の実験的で芸術的なビデオを作成してください。これは、ビデオストーリーテリングにおける創造的な可能性を探求する新進の映画製作者やコンテンツ戦略家向けにデザインされています。表現力豊かなナレーションと、雰囲気のある効果音、変化する音楽スコアが組み合わさり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と広範なメディアライブラリ/ストックサポートがどのように魅力的な物語の迅速なプロトタイピングを促進し、想像力豊かなコンセプトを簡単に実現するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的なビデオ制作を強化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、テキストベースのアイデアを魅力的なビデオストーリーテリングに変換します。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を備えたHeyGenは、クリエイターが広範な編集知識を必要とせずに高品質で魅力的なビデオを迅速に制作できるようにします。
HeyGenはパーソナライズされたアウトリーチのためにどのような創造的なカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なカスタマイズ機能を提供し、ユーザーが特定のニーズやブランドアイデンティティに合わせてビデオを調整できるようにします。多様なテンプレートを活用し、独自のAIスタイルを適用し、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを利用して、マーケティングビデオがパーソナライズされたアウトリーチに完璧に合うようにします。
HeyGenはテキストプロンプトを動的なビデオコンテンツに効率的に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはテキストプロンプトを直接動的なビデオコンテンツに変換することに優れており、同期されたナレーションとAIアバターを備えています。この機能は迅速なプロトタイピングをサポートし、創造的なアイデアを迅速に実現することができ、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはビデオ制作中の創造的なブロックをどのように克服するのを助けますか？
HeyGenは豊富なテンプレートとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、ビデオ制作プロセスを簡素化することで創造的なブロックを軽減します。ユーザーはさまざまなAI駆動のアニメーションを試し、簡単に画像をビデオに統合することができ、創造的な可能性を広げ、魅力的なビデオを簡単に作成することができます。