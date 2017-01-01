都市の消費者をターゲットにした45秒の「農場生活」ナラティブビデオを作成し、種から収穫までの新鮮な農産物の旅を、鮮やかで自然なビジュアルスタイルと心地よいインストゥルメンタルの背景音楽で紹介します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、繁栄する畑や幸せな農家の美しいショットをシームレスに統合し、ブランドのストーリーを伝える本格的で魅力的な農業ビデオを実現します。

