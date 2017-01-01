魅力的な農業コンテンツのためのNo.1農業ビデオメーカー

あなたの農業アイデアを素晴らしいビデオに変えましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な農業コンテンツを簡単に作成できます。

都市の消費者をターゲットにした45秒の「農場生活」ナラティブビデオを作成し、種から収穫までの新鮮な農産物の旅を、鮮やかで自然なビジュアルスタイルと心地よいインストゥルメンタルの背景音楽で紹介します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、繁栄する畑や幸せな農家の美しいショットをシームレスに統合し、ブランドのストーリーを伝える本格的で魅力的な農業ビデオを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
農業ビジネス向けに設計された60秒の「説明ビデオ」を開発し、新しい農業技術の利点を示し、プロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルと権威あるナレーションを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、詳細な製品説明を動的で情報豊富な農業ビデオに簡単に変換し、主要な特徴を強調します。
サンプルプロンプト2
家族やエコツーリストを引き付けることを目的とした30秒の「プロモビデオ」を制作し、明るく歓迎的なビジュアル美学と陽気なアコースティックの背景音楽を使用します。HeyGenの多様な「テンプレート＆シーン」を活用して、農場のユニークな魅力を紹介し、予約を促進する魅力的な農業ビデオを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
新しい技術を学び、持続可能な実践を促進するために、HeyGenの「AIアバター」を活用して、複雑な情報を明確に提示し、アクセスしやすく魅力的な農業ビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

農業ビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーで魅力的な農業ビデオを簡単に作成しましょう。教育コンテンツ、製品デモ、農業ビデオをスマートツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな農業ビデオテンプレートから選ぶか、特定の農業ビデオニーズに合わせて白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
テキストを入力すると、AIがスクリプトを魅力的な話し言葉に瞬時に変換します。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
豊富なメディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、プロフェッショナルなナレーションを追加するために音声生成を利用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
教育ビデオや製品デモが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、異なるプラットフォームでオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な農業ソーシャルメディアコンテンツを作成

.

農場生活、農業のヒントを共有し、オーディエンスとつながるための魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のオーディエンス向けに魅力的な農業ビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、テキストを動的なビデオコンテンツに変換し、メッセージが真に響くようにします。

HeyGenはさまざまな種類の農業ビデオやコンテンツのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは、教育ビデオ、製品デモ、農業ビデオを簡単に作成するための特定の農場ビデオテンプレートを含む幅広いビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供しています。

HeyGenを使用して、独自のブランディング要素で農業ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、魅力的なビジュアルナラティブを通じてブランドのストーリーを伝えることができます。

HeyGenは、農業ビデオをより広範なリーチに最適化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの機能を含んでおり、YouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームに最適化された農業ビデオを作成し、ソーシャルシェアを促進します。