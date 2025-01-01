忙しいプロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、45秒のアジャイルチュートリアルビデオを作成し、デイリースタンドアップのようなスクラムの基本原則を説明することを想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、アニメーションテキストとアイコンを活用し、明るくプロフェッショナルなナレーションを加えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を開始し、複雑な概念を効果的なアジャイルトレーニングのために分かりやすくします。

