アジャイルチュートリアルビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成

AIアバターでアジャイルトレーニングを変革。複雑な編集なしでプロフェッショナルで明確なビデオチュートリアルを制作。

忙しいプロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、45秒のアジャイルチュートリアルビデオを作成し、デイリースタンドアップのようなスクラムの基本原則を説明することを想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、アニメーションテキストとアイコンを活用し、明るくプロフェッショナルなナレーションを加えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を開始し、複雑な概念を効果的なアジャイルトレーニングのために分かりやすくします。

サンプルプロンプト1
HR部門や企業トレーナー向けに、新しいeラーニングモジュールや会社の方針を紹介する60秒のAIトレーニングビデオを作成してください。プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを想像し、洗練されたAIアバターをスポークスパーソンとして起用し、高品質なナレーション生成でコンテンツを提供します。このアプローチにより、組織全体で重要なトレーニング資料の一貫性と魅力的なビデオが確保されます。
サンプルプロンプト2
スクラムマスターや開発チームを対象にした30秒のスクラムビデオを開発し、スプリントレビューのプロセスを明確にします。ビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストとAIキャプションを組み込んで重要なメッセージを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに簡単に変換し、ワークフローの自動化を効率化してチームのコミュニケーションを向上させます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、アジャイルチュートリアルビデオメーカーがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを示す50秒のチュートリアルを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、エネルギッシュでフレンドリーにし、複雑なステップを親しみやすく感じさせます。HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、新しいプロセスの効率性を強調する本当に魅力的なビデオを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アジャイルチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルなアジャイルトレーニングとスクラムビデオを迅速に作成し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換して効果的なeラーニングを実現します。

Step 1
スクリプトを作成
アジャイルトレーニングのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、テキストを瞬時にチュートリアルの基礎となるビデオ構造に変換します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、アジャイルチュートリアルにプロフェッショナルで親しみやすい存在感を確保します。
Step 3
ナレーションを生成
高品質なナレーション生成で自然な声を瞬時に追加し、すべての学習者にとってアジャイルトレーニングをアクセスしやすく魅力的にします。
Step 4
ビデオをエクスポート
アジャイルチュートリアルに最終調整を加え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームでも最適な視聴ができるように完成したビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なビデオコンテンツの迅速な作成

アジャイルチュートリアルや指導ビデオを補完する魅力的なビデオクリップや短い説明を迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenは魅力的なAIトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターと高品質なナレーションを備えたダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なAIトレーニングビデオの作成を支援します。その直感的なプラットフォームは、説得力のあるトレーニング資料の制作を簡素化します。

HeyGenでAIアバターはプロフェッショナルなトレーニング資料の制作にどのような役割を果たしますか？

HeyGenでは、AIアバターがプロフェッショナルなAIスポークスパーソンとして機能し、複雑なビデオ編集なしでトレーニング資料を生き生きとさせます。視聴者のエンゲージメントと理解を高め、eラーニングコンテンツをよりダイナミックで影響力のあるものにします。

HeyGenはeラーニングコンテンツのための効率的なスクリプト作成とビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、テンプレートや包括的なメディアライブラリを含む、eラーニングコンテンツのための効率的なスクリプト作成とビデオ編集のための強力な機能を提供しています。字幕/キャプションを簡単に生成し、ビデオチュートリアルを最適な明確さと影響力のために洗練することができます。

なぜHeyGenを選んで影響力のあるアジャイルチュートリアルビデオを開発するのですか？

HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ機能と多様なテンプレートを活用して、影響力のあるアジャイルチュートリアルビデオを開発するための理想的なソリューションです。高品質なナレーションの迅速な作成とブランディングコントロールによるカスタマイズを可能にし、スクラムビデオをプロフェッショナルで一貫性のあるものにします。