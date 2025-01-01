アジャイルトレーニングビデオ：スクラムと基本をマスターする

実践的なスキルとオンラインアジャイルコースにアクセス。AIアバターを使ってチームのための魅力的な学習プランを作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーやチームリーダーを対象にした45秒の簡潔な指導動画を作成し、「スクラムの基本」と重要な「実践スキル」を示します。プロフェッショナルで明るいビジュアルスタイルには、HeyGenの「字幕/キャプション」で強調された重要なポイントを含むオンスクリーンテキストを含め、関連するビジュアルを「メディアライブラリ/ストックサポート」からサポートします。
サンプルプロンプト2
開発者やクロスファンクショナルチーム向けに設計された30秒のダイナミックな動画を開発し、効果的な「アジャイルチームの実践」と日常業務の「ベストプラクティス」を紹介します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して、鮮明なナラティブを生成し、テンポの速い視覚的に魅力的なグラフィックと音響効果で補完し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト3
組織のリーダーやチームコーチを対象とした50秒のインスピレーションを与えるシネマティックショートで、効果的な「アジャイルプランニング」の力を探求し、イノベーションを促進します。多様な「AIアバター」によって届けられるモチベーショナルなトーンは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、戦略的なアジャイル導入を通じて継続的な改善の文化を奨励する魅力的なビジュアルジャーニーを作り出します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アジャイルトレーニングビデオの仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、複雑な概念をアクセスしやすくプロフェッショナルな学習コンテンツに変換し、魅力的なアジャイルトレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
アジャイルスクリプトを作成
アジャイルトレーニングビデオのコンテンツを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、テキストを魅力的なビデオレッスンに変換します。これにより、正確で効率的なコンテンツ配信が保証されます。
2
Step 2
AIトレーナーを選択
多様な「AIアバター」から選択して、専門家のトレーナーを表現し、アジャイル学習ビデオをプロフェッショナルかつ一貫して提示します。これにより、学習体験が個別化されます。
3
Step 3
ブランド要素で強化
トレーニングビデオに会社の「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を適用し、組織のアイデンティティに合わせて、視覚的一貫性のベストプラクティスを通じて学習を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、完成したアジャイルビデオをさまざまなプラットフォームに最適化し、チーム全体でアクセスできる包括的なビデオライブラリに貢献します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なアジャイル概念を簡素化

複雑なアジャイルの基本とスクラムビデオを明確で理解しやすいコンテンツに変換し、すべてのスキルレベルにとって高度なトピックをアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenはアジャイルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用して、テキストスクリプトから魅力的なアジャイルトレーニングビデオを迅速に生成することを可能にします。これにより、実践的なスキル開発のための高品質なコンテンツの制作が効率化されます。

アジャイル学習ビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴやブランドカラーをアジャイル学習ビデオに直接組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、すべてのオンラインアジャイルコースで一貫した外観と感触を維持します。

HeyGenはスクラムビデオのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのスクラムビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、より広い視聴者へのアクセシビリティを向上させます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、ビデオライブラリや学習プランにシームレスに統合し、ベストプラクティスを促進します。

HeyGenはどのようなアジャイルの基本を教えるのに役立ちますか？

HeyGenは、スクラムの基本からアジャイルプランニングやチームの実践まで、アジャイルの基本をカバーする幅広いビデオの作成を可能にします。AIアバターと豊富なメディアライブラリを活用して、包括的な学習プランのための魅力的でインスピレーションを与えるビデオコンテンツを制作します。