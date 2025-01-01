アジェンダ更新ビデオメーカー：チームのコミュニケーションを簡素化

カスタマイズ可能なテンプレートでプロフェッショナルなアジェンダ更新やカレンダービデオを迅速に作成し、社内コミュニケーションを活性化します。

魅力的なAIアバターが明瞭でプロフェッショナルな声で届ける、全社員向けの45秒間の社内アジェンダ更新ビデオを作成し、主要な成果と今後の取り組みを洗練された企業ビジュアルスタイルで強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、イベント参加者向けに活気あるスケジュールを紹介するダイナミックな30秒間のカレンダービデオメーカーの発表をデザインし、エネルギッシュなビジュアルとアップビートな背景音楽を完備し、ソーシャルメディア配信に最適です。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームのリーダーシップ向けに、今後のビデオコンテンツカレンダーを詳述する包括的な60秒間の説明ビデオを制作します。このビデオには、クリーンで情報豊かなグラフィック、スクリプトから生成された落ち着いたプロフェッショナルな声、そして明瞭さを高めるための自動生成字幕が含まれます。
サンプルプロンプト3
外部クライアントやプロジェクト関係者向けに、メディアライブラリからのカスタムブランディング要素を取り入れたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、プロジェクトのマイルストーンを信頼性のある声で概観する魅力的な50秒間の月次更新ビデオを開発します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アジェンダ更新ビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動ツールを使用して、会議やプレゼンテーション向けの魅力的なアジェンダ更新ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
アジェンダ更新、会議、またはプレゼンテーション用に特別にデザインされた編集可能なビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
コンテンツを簡単にカスタマイズ
テキストを修正し、色を調整し、カスタマイズ可能なブランディングコントロールと直感的なドラッグ＆ドロップ機能でブランドのロゴを統合します。
3
Step 3
AIアバターを組み込む
魅力的なAIアバターを追加してアジェンダを提示し、更新をダイナミックで視覚的に魅力的にします。
4
Step 4
ビデオを公開して共有
プロフェッショナルなアジェンダ更新ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズと高品質のエクスポートで共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングで情報豊かなビデオを作成

日常的なアジェンダ更新をインスパイアリングで情報豊かなビデオメッセージに変え、視聴者の注意を引きつけ、明確さを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenは高インパクトな説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツの制作にどのように役立ちますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを豊富に提供し、スクリプトからプロフェッショナルで魅力的なコンテンツにテキストをビデオに迅速に変換できます。さまざまなプラットフォームでビデオを際立たせ、素晴らしい説明ビデオを簡単に公開できます。

HeyGenは魅力的なアジェンダ更新ビデオやカレンダービデオの発表を簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenはアジェンダ更新ビデオメーカーやカレンダービデオメーカーのニーズに特化したビデオテンプレートを提供しており、会議や社内コミュニケーションのための情報豊かなビデオを効率的に制作できます。

HeyGenでは、ビデオ全体でブランドの一貫性を維持するためにどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenでは、カスタマイズ可能なテンプレート内で色、フォント、ロゴを簡単に調整して、ブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。これにより、プレゼンテーションからニュースレターまで、すべてのビデオが独自のビジュアルスタイルを反映します。

HeyGenはどのようにAIを活用して企業のビデオ制作プロセスを効率化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのプロフェッショナルな声の生成を含む高度なAIを活用し、制作時間を大幅に短縮します。ドラッグ＆ドロップ機能とテキストからビデオへの機能により、ソーシャルメディアビデオのプロフェッショナルな制作がアクセスしやすく効率的になります。