エージェンシーピッチビデオメーカーでクライアントを獲得
スクリプトを魅力的なビデオピッチに変換します。HeyGenのテキストビデオ機能を使用して、より多くのクライアント提案を獲得し、サービスをマーケティングしましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の簡潔なマーケティングビデオを開発し、どのようにして魅力的なコンテンツを簡単に作成できるかを示します。このビデオは、親しみやすく明確なビジュアルスタイルと会話調の音声トーンを持ち、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、視聴者に共感を呼ぶメッセージを届けます。
営業チームを対象にした60秒の情報豊かなセールスピッチビデオを作成し、潜在顧客に複雑なサービスを説明します。ビジュアルプレゼンテーションは権威あるクリアなもので、プロフェッショナルで明瞭な音声トラックが伴い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確性を確保し、字幕/キャプションを含めて幅広いアクセスを可能にします。
起業家が投資家にスタートアップのアイデアを提案するための50秒のインスピレーションを与えるビデオプレゼンテーションを制作し、革新と未来のビジョンを紹介します。このビデオは、革新的で洗練されたビジュアル美学を採用し、モダンなストックビジュアルと自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、インパクトのあるプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオプレゼンテーションを向上させますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを簡単に作成する力を与えます。多様なプロフェッショナルテンプレートと強力なオンラインエディターを活用して、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、投資家向けのピッチやクライアント提案に最適です。
HeyGenは魅力的なピッチビデオのためのクリエイティブツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはピッチビデオのための創造性を刺激するように設計されています。リアルなAIアバター、ダイナミックなアニメーション、豊富なメディアライブラリを使用して、真に際立つ魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはAIを活用したセールスピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはトップセールスピッチビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオメーカーが自然なボイスオーバーとAIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成し、時間とリソースを節約します。
HeyGenが効果的なエージェンシーピッチビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと包括的な機能により、優れたエージェンシーピッチビデオメーカーとして際立っています。エージェンシーが多様なクライアント提案やプレゼンテーションのために高品質でブランド化されたビデオを迅速に作成でき、プロフェッショナルで一貫したブランドメッセージを保証します。