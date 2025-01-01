アフタースクールプログラムビデオメーカー：今日から入会を促進

直感的なテンプレートとシーンを活用して、生徒や教育者を引きつける魅力的な学校マーケティングビデオを簡単に作成できます。

保護者や将来の生徒を対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、アフタースクールプログラムの活気ある活動と利点を紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成し、エネルギッシュなビジュアルとアップビートなオーディオスタイルを組み合わせて、入会を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師やプログラムコーディネーターを対象にした45秒の情報ビデオを作成し、プログラム内の教育的価値とプロジェクトベースの学習機会を強調します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確なナレーションを備えたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、テンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
サンプルプロンプト2
コミュニティメンバーや潜在的なパートナー向けに、アフタースクールプログラムが提供するポジティブな影響とユニークな体験を示す60秒のソーシャルメディアビデオを制作します。心温まるビジュアルスタイルと感動的なバックグラウンドミュージックを採用し、字幕/キャプションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの強化されたビジュアルを使用して、オンラインでのビデオ共有を支援します。
サンプルプロンプト3
既存の生徒とその家族向けに、最近の活動を要約し、プログラム内の成果を祝う30秒の楽しいリキャップビデオを作成します。遊び心のあるダイナミックなビジュアルスタイルと陽気な音楽を採用し、HeyGenのAIアバターを利用して魅力的なキャラクターを作成し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートで広範なリーチを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アフタースクールプログラムビデオメーカーの使い方

ビデオ編集スキルがなくても、アフタースクールプログラムを紹介し、生徒を引きつけ、保護者とつながる魅力的なビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまな活動やマーケティングニーズに合わせて設計されたプロフェッショナルな「アフタースクールプログラムビデオテンプレート」から選択します。これらの事前構築された「テンプレートとシーン」は、瞬時に洗練された外観を保証する完璧な出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
選択したテンプレートにプログラム固有の写真、ビデオ、テキストを追加して簡単にパーソナライズします。統合された「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用するか、自分のアセットをアップロードして、提供内容を真に表現する「カスタマイズビデオ」コンテンツを作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを施す
高度な機能で「教育ビデオメーカー」プロジェクトを強化します。自然な音声のナレーションを生成する「ボイスオーバー生成」ツールを使用して、メッセージを生徒や保護者にとって明確で魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、配信の準備をします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、簡単に「オンラインでビデオを共有」して、入会を促進し、アフタースクールプログラムを宣伝します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育プログラムのエンゲージメントを向上

ダイナミックでインタラクティブな教育コンテンツを簡単に作成し、アフタースクールプログラム内の生徒のエンゲージメントと定着率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアフタースクールプログラムのビデオマーケティングを強化できますか？

HeyGenは、アフタースクールプログラムの魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、入会を促進し、将来の生徒や教育者に効果的にアプローチできます。

HeyGenは教育やアフタースクールコンテンツ専用のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはアフタースクールプログラムビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供しています。これにより、教師や教育者はさまざまな活動やプロジェクトベースの学習のためにビデオコンテンツを迅速にカスタマイズできます。

HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した教育ビデオメーカーとしてどのようにアクセスしやすいですか？

HeyGenは効率性を重視して設計されており、高品質な教育ビデオを作成するためにスキルは必要ありません。直感的なインターフェースとテキスト-to-ビデオ機能により、生徒や教育者にとってビデオ作成が簡単になります。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの学校マーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはソーシャルメディアに最適化されたダイナミックな学校マーケティングビデオを生成するのに理想的です。簡単にビデオを作成してオンラインで共有し、リーチを拡大し、コミュニティと交流できます。