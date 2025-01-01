アフタースクールプログラムビデオメーカー：今日から入会を促進
直感的なテンプレートとシーンを活用して、生徒や教育者を引きつける魅力的な学校マーケティングビデオを簡単に作成できます。
教師やプログラムコーディネーターを対象にした45秒の情報ビデオを作成し、プログラム内の教育的価値とプロジェクトベースの学習機会を強調します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確なナレーションを備えたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、テンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現します。
コミュニティメンバーや潜在的なパートナー向けに、アフタースクールプログラムが提供するポジティブな影響とユニークな体験を示す60秒のソーシャルメディアビデオを制作します。心温まるビジュアルスタイルと感動的なバックグラウンドミュージックを採用し、字幕/キャプションとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの強化されたビジュアルを使用して、オンラインでのビデオ共有を支援します。
既存の生徒とその家族向けに、最近の活動を要約し、プログラム内の成果を祝う30秒の楽しいリキャップビデオを作成します。遊び心のあるダイナミックなビジュアルスタイルと陽気な音楽を採用し、HeyGenのAIアバターを利用して魅力的なキャラクターを作成し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートで広範なリーチを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアフタースクールプログラムのビデオマーケティングを強化できますか？
HeyGenは、アフタースクールプログラムの魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、入会を促進し、将来の生徒や教育者に効果的にアプローチできます。
HeyGenは教育やアフタースクールコンテンツ専用のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはアフタースクールプログラムビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供しています。これにより、教師や教育者はさまざまな活動やプロジェクトベースの学習のためにビデオコンテンツを迅速にカスタマイズできます。
HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した教育ビデオメーカーとしてどのようにアクセスしやすいですか？
HeyGenは効率性を重視して設計されており、高品質な教育ビデオを作成するためにスキルは必要ありません。直感的なインターフェースとテキスト-to-ビデオ機能により、生徒や教育者にとってビデオ作成が簡単になります。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの学校マーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはソーシャルメディアに最適化されたダイナミックな学校マーケティングビデオを生成するのに理想的です。簡単にビデオを作成してオンラインで共有し、リーチを拡大し、コミュニティと交流できます。