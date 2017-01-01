小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、HeyGenが強力なテキストからビデオへのAIジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、AIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換する明確なデモンストレーションを特徴とします。音声は明確で権威あるが親しみやすいナレーションで、スクリプトからビデオへの変換の簡単さを強調し、効率的なコンテンツ作成を促進します。

ビデオを生成