アフィリエイトビデオジェネレーター: 高コンバージョンビデオを迅速に作成

AIアバターを使用して驚くべきアフィリエイトマーケティングビデオを簡単に作成し、受動的収入を増やし、コンテンツ作成を自動化します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、HeyGenが強力なテキストからビデオへのAIジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、AIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換する明確なデモンストレーションを特徴とします。音声は明確で権威あるが親しみやすいナレーションで、スクリプトからビデオへの変換の簡単さを強調し、効率的なコンテンツ作成を促進します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、画像からビデオへのAIジェネレーターの機能を示す60秒の説明ビデオを制作してください。ビデオは動的でイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、プラットフォームのメディアライブラリ/ストックサポートやさまざまなテンプレートとシーンを利用して静止画像を魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法をステップバイステップで示します。明確でエネルギッシュな説明が視聴者をプロセスに導き、シームレスな統合を強調します。
サンプルプロンプト2
新しいAIツールを探求する技術愛好家や開発者を対象に、オンラインAIビデオジェネレーターの高度な機能を詳述する2分間のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細でチュートリアルのようなものであり、インターフェースとワークフローを明確に示します。音声は落ち着いて正確で情報に富んだトーンを維持し、洗練されたボイスオーバー生成機能と、アクセシビリティとリーチを向上させるための字幕/キャプションの効果的な利用方法に焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
アフィリエイトマーケターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenを理想的なアフィリエイトビデオジェネレーターとして紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ちており、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して異なるプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成する方法を紹介します。アップビートで説得力のある音声トラックが、視聴者にこれらのツールを活用してソーシャルメディアチャネル全体で最大の影響を与えるよう促します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アフィリエイトビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルなアフィリエイトマーケティングビデオを迅速に生成します。アイデアを魅力的なコンテンツに変換し、プロモーションを簡単に強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アフィリエイトマーケティングのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。テキストからビデオへのAIジェネレーターが、テキストを自動的に魅力的な音声ナレーションに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターと動的なシーンテンプレートから選択してメッセージを強化します。これにより、顔を出さないAIビデオジェネレーターアプローチでも魅力的なコンテンツを作成できます。
3
Step 3
洗練とブランディング
包括的なビデオ編集ツールを利用して、ブランド要素、背景音楽を追加し、タイミングを調整します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオを生成
コンテンツが完成したら、高品質のAIビデオジェネレーター出力を生成します。さまざまなアスペクト比で完成したビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品レビューとデモビデオを開発

.

AIアバターを使用して説得力のあるビデオレビューと製品デモを作成し、信頼を築き、アフィリエイト購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストを魅力的なビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへのAIジェネレーター技術を活用しており、スクリプトを入力するだけで済みます。プラットフォームはAI音声ジェネレーターとAIアバターを自動的に統合し、効率的にコンテンツを生き生きとさせます。

HeyGenでビデオコンテンツに利用できるAIアバターの種類は何ですか？

HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供しており、カスタムアバターの作成もサポートしています。これは顔を出さないAIビデオジェネレーターアプローチやパーソナライズされたブランディングに最適です。カメラに出ることなく魅力的なビデオを作成できます。

初期生成以外に、HeyGenはどのようなビデオ編集ツールを提供してコンテンツを洗練させますか？

HeyGenには統合されたビデオ編集ツールが含まれており、テンプレートのカスタマイズ、ブランディングコントロールの調整、ストックライブラリからのメディアの追加が可能です。これにより、自動化されたコンテンツ作成プロセスが効果的に簡素化されます。

HeyGenはさまざまなプラットフォームやアスペクト比に合わせてビデオ出力を最適化するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、ビデオがどの目的地にも完璧に適合するようにします。これにより、ソーシャルメディア向けの短編ビデオや他の用途向けの長編フォーマットを簡単に生成できます。