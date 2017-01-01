アフィリエイトビデオジェネレーター: 高コンバージョンビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して驚くべきアフィリエイトマーケティングビデオを簡単に作成し、受動的収入を増やし、コンテンツ作成を自動化します。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、画像からビデオへのAIジェネレーターの機能を示す60秒の説明ビデオを制作してください。ビデオは動的でイラスト的なビジュアルスタイルを持ち、プラットフォームのメディアライブラリ/ストックサポートやさまざまなテンプレートとシーンを利用して静止画像を魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法をステップバイステップで示します。明確でエネルギッシュな説明が視聴者をプロセスに導き、シームレスな統合を強調します。
新しいAIツールを探求する技術愛好家や開発者を対象に、オンラインAIビデオジェネレーターの高度な機能を詳述する2分間のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細でチュートリアルのようなものであり、インターフェースとワークフローを明確に示します。音声は落ち着いて正確で情報に富んだトーンを維持し、洗練されたボイスオーバー生成機能と、アクセシビリティとリーチを向上させるための字幕/キャプションの効果的な利用方法に焦点を当てます。
アフィリエイトマーケターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenを理想的なアフィリエイトビデオジェネレーターとして紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ちており、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して異なるプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成する方法を紹介します。アップビートで説得力のある音声トラックが、視聴者にこれらのツールを活用してソーシャルメディアチャネル全体で最大の影響を与えるよう促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてテキストを魅力的なビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへのAIジェネレーター技術を活用しており、スクリプトを入力するだけで済みます。プラットフォームはAI音声ジェネレーターとAIアバターを自動的に統合し、効率的にコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenでビデオコンテンツに利用できるAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供しており、カスタムアバターの作成もサポートしています。これは顔を出さないAIビデオジェネレーターアプローチやパーソナライズされたブランディングに最適です。カメラに出ることなく魅力的なビデオを作成できます。
初期生成以外に、HeyGenはどのようなビデオ編集ツールを提供してコンテンツを洗練させますか？
HeyGenには統合されたビデオ編集ツールが含まれており、テンプレートのカスタマイズ、ブランディングコントロールの調整、ストックライブラリからのメディアの追加が可能です。これにより、自動化されたコンテンツ作成プロセスが効果的に簡素化されます。
HeyGenはさまざまなプラットフォームやアスペクト比に合わせてビデオ出力を最適化するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、ビデオがどの目的地にも完璧に適合するようにします。これにより、ソーシャルメディア向けの短編ビデオや他の用途向けの長編フォーマットを簡単に生成できます。