テックアフィリエイトと小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間のチュートリアルビデオを作成し、HeyGenがどのようにしてアフィリエイトプロモーションビデオの作成を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenインターフェースのスクリーンキャプチャを特徴とし、明るくクリアなAIナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を通じて、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できることを強調し、ユーザーがどれほど迅速に書かれたコピーをダイナミックなビデオに変換できるかを示します。

