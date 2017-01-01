アフィリエイトプロモビデオメーカー：コミッションを増やす
魅力的なAIナレーションとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、あらゆるプラットフォームで高コンバージョンのプロモビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースマーケターとコンテンツクリエイター向けの90秒のプロモーションビデオは、HeyGenがどのようにして多様な商品ビデオを驚くほど簡単に作成できるかを示すべきです。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、さまざまな商品ショットとカスタマイズ可能なテンプレートを紹介し、フレンドリーなAIアバターがプレゼンテーションを行います。高価なスタジオ機材を必要とせずに、HeyGenのAIアバターがどのようにして商品ストーリーを生き生きとさせるかを強調します。
ソーシャルメディアマネージャーとデジタルマーケティングエージェンシー向けに、HeyGenがソーシャルメディアの自動コンテンツ作成をどのように簡素化するかに焦点を当てた45秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、注目を集め、活気に満ちたものであり、トレンディなバックグラウンドミュージックと読みやすいキャプションを使用します。このビデオは、HeyGenの効率的な字幕/キャプション機能を強調し、短い形式のソーシャルコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントをどのように向上させるかを示す必要があります。
グローバルマーケティングチームとエージェンシー向けに、HeyGenのビデオエディター機能がマルチプラットフォーム配信のための効果的なマーケティング資料の作成をどのように支援するかを詳述した2分間の包括的な指導ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かであり、グローバルなテーマを取り入れ、さまざまなアセットのシームレスな統合を示し、高品質な多言語音声生成を補完します。HeyGenの音声生成機能の力を示し、多様なオーディエンスに簡単にリーチできることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。テキストを入力するだけで、AIアバターと同期されたAIナレーションを備えた完全なビデオを生成します。これにより、ビデオ編集プロセス全体が簡素化され、コンテンツ作成がアクセスしやすく効率的になります。
HeyGenのオンラインエディターにはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、直感的なオンラインエディターとドラッグ＆ドロップインターフェースを通じて、広範なカスタマイズを提供します。AIアバターを個別に設定し、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートやシーンを利用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用できます。これにより、プロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することが保証されます。
HeyGenは字幕を生成し、配信のために異なるビデオフォーマットに対応できますか？
はい、HeyGenはビデオの正確な字幕を自動的に生成し、アクセシビリティとリーチを向上させます。さらに、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にダウンロードでき、異なるソーシャルメディアチャネルでのマルチプラットフォーム配信に最適化されており、コンテンツがどこでも素晴らしく見えることを保証します。
HeyGenのAIアバターとAIナレーション技術はどのようにしてプロフェッショナルなビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、自然な表情とジェスチャーでスクリプトを提示できるリアルなAIアバターを作成します。高品質なAIナレーション生成と組み合わせることで、この技術はビデオをプロフェッショナルで魅力的、かつ非常にリアルにし、ビデオ編集と制作を大幅に簡素化します。