アフィリエイトマーケティング動画メーカー: 高コンバージョン動画を作成
スクリプトからのテキスト動画を使用してアフィリエイト動画コンテンツを迅速に拡大し、トラフィックとコンバージョンを増加させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスや代理店を対象としたこの45秒の説明動画は、AIによる動画作成の効率性を示すことを目的としています。プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、権威ある声でナレーションを行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能が、長いコンテンツをスケールのある効果的なマーケティング動画に変える方法を説明します。
eコマース販売者向けに、オンラインストア用のスクロールを止めるコンテンツを作成するための魅力的な60秒の製品動画を開発しましょう。トレンディで本格的なAI UGCビデオスタイルを採用し、HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して製品を効果的に紹介する方法を、明るい声でナレーションします。
ソーシャルメディアプラットフォームでのリーチを拡大したいコンテンツクリエイター向けに、30秒の説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルはモダンでアクセスしやすく、明確な声でナレーションを行い、字幕/キャプションを目立たせてエンゲージメントを高め、HeyGenがどのようにしてブランドに合った動画を簡単に作成できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenというAI動画メーカーは、どのようにして私の動画マーケティング戦略を向上させることができますか？
HeyGenは、先進的なAI動画メーカーとして、ビジネスがプロフェッショナルな動画マーケティングコンテンツを効率的に作成するのを支援します。テキストをリアルなAIアバターを用いた魅力的な動画に変換することで、動画作成プロセスと全体的な戦略を大幅に向上させます。
HeyGenは、アフィリエイトマーケターやeコマース販売者にとって理想的な動画作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、アフィリエイトマーケターやeコマース販売者に、高品質な製品動画や動画広告を迅速に生成するための直感的なプラットフォームを提供します。AIアバターと豊富なメディアライブラリを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを促進する魅力的なコンテンツを素早く制作できます。
HeyGenを使用して動画を作成する際に、ブランドアイデンティティを維持できますか？
もちろんです。HeyGenのマーケティング動画メーカーには強力なブランディングコントロールが含まれており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを統合することができます。これにより、すべての動画マーケティング素材が一貫してブランドに合ったものとなり、独自のアイデンティティを強化します。
HeyGenは、TikTokやYouTubeなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenのAI動画メーカーは多様なソーシャルメディアプラットフォーム向けにコンテンツを最適化するために設計されています。TikTok、YouTube、Instagramを含むさまざまなプラットフォームでのリーチとエンゲージメントを最大化するために、アスペクト比を簡単に調整し、高品質な動画広告をエクスポートできます。