アドボカシー ビデオメーカー：あなたのキャンペーンをインパクトで際立たせる
人工知能のアバターの力を活用して説得力のあるストーリーを伝え、魅力的なビデオコンテンツであなたのアドボカシーキャンペーンを強化しましょう。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この45秒のビデオでは、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを活用して、視聴者に響く啓発キャンペーンを作成します。特に若い大人をターゲットにしたソーシャルメディア向けのキャンペーンに最適なこのビデオは、リーチを最大化するための戦略的な配布技術を使用します。ビジュアルストーリーテリングは洗練されており、現代的で、あなたのメッセージが際立つようにします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、制作プロセスを迅速化し、プロフェッショナルな外観を維持してください。
30秒間のアドボカシービデオをHeyGenの字幕とタイトルを使用して開発し、アクセシビリティとインクルージョンを保証します。ボランティア研修セッションに最適なこのビデオは、明確で簡潔なメッセージに焦点を当て、エキサイティングなアドボカシータイトルでサポートされます。ビジュアルスタイルはクリーンでダイレクトであり、コンテンツが際立つようにします。HeyGenのアスペクト比の変更とエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単にビデオを適応させることができます。
非営利団体の仕事の影響を強調するために、HeyGenのAI駆動編集を使用して90秒のプロモーションビデオを制作します。潜在的な寄付者に向けて、このビデオは視覚的な物語を使用して、情報的でありながらもインスピレーションを与える話を作り出します。オーディオスタイルは高揚感とモチベーションを高めるもので、視聴者の参加を促進するように設計されます。HeyGenのオフボイス生成はプロフェッショナルなタッチを加え、あなたのメッセージがはっきりと聞こえるようにします。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍するだけ。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、説得力のあるストーリーテリングと戦略的な配布のためのAI駆動ツールを提供することで、アドボカシービデオクリエーターを強化し、アドボカシーキャンペーンの影響を高めます。
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを生成する.
Create compelling advocacy videos quickly to boost awareness and engagement on social media platforms.
観客を鼓舞し、高める.
Craft motivational advocacy videos that resonate emotionally and drive action among viewers.
よくある質問
HeyGenが防衛ビデオの制作をどのように改善できるか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む、防衛ビデオ制作のための完全なツールセットを提供しています。これらの特徴により、非営利団体は簡単に説得力のあるビデオナラティブを作成でき、そのアドボカシーキャンペーンが観客に響くようにすることができます。
HeyGenの防衛ビデオテンプレートをユニークにするものは何ですか？
HeyGenの防衛ビデオテンプレートは、クリエイティブなプロセスを迅速化するように設計されており、ユーザーが説得力のあるストーリーテリングに集中できるようにしています。カスタマイズ可能なブランドコントロールと広範なメディアライブラリを備えたこれらのテンプレートは、注目を集める感情的な防衛タイトルの作成に役立ちます。
HeyGenは原因の擁護のビデオの戦略的配布を助けることができますか？
はい、HeyGenは様々なソーシャルメディアプラットフォームに適応したアスペクト比のリサイズオプションとエクスポートオプションを提供することで戦略的な配布をサポートしています。これにより、プロモーションキャンペーンが効果的に適切な視聴者に到達することを保証します。
AIによる編集がアドボカシーキャンペーンにとってなぜ重要なのか？
HeyGenのAI駆動編集はビデオ作成プロセスを簡素化し、迅速な調整と改善を可能にします。この効率性は、資金調達や意識向上キャンペーンを支援する印象的なビジュアルナラティブを制作しようとする非営利団体にとって不可欠です。