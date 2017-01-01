本物の変化をもたらすアドボカシーキャンペーン動画ジェネレーター
魅力的な啓発キャンペーンをより早く作成。AIアバターを活用してストーリーを生き生きとさせ、あなたの目的のために関与を促進します。
若者や活動家を対象にした緊急の60秒のソーシャルメディア動画を開発し、重要な問題への関与を促進します。ダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を活用して、緊急メッセージを迅速に生成し、さまざまなプラットフォームでの最大のアクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
政策立案者や地域リーダー向けに、複雑な社会問題を説明するための2分間の情報提供キャンペーン動画が必要です。権威あるデータ駆動型のビジュアルアプローチと落ち着いた説得力のあるボイスオーバーを使用します。このストーリーテリング作品は、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して効率的に構築でき、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでコンテンツを豊かにします。
個人や企業スポンサーを対象にした45秒の感動的な募金広告を作成し、感情的なサポートを引き出すために高揚感のあるビジュアルとオーディオスタイルを利用します。このAI動画は、説得力のあるAIアバターが短くインパクトのある行動喚起を行い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアやデジタル広告配置での最適な表示を保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAI動画を作成するのを支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的なAI動画に変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenはプロフェッショナルな動画を生成し、同期されたボイスオーバー生成とリアルな表情でテキストから動画の作成を効率化します。
HeyGenを使用して自分のブランドやメディアで動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを統合できます。また、独自のメディアをアップロードして、HeyGenの多様な動画テンプレートをパーソナライズし、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはどのような多言語サポートとアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を通じて広範な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。さらに、自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての視聴者のアクセシビリティと関与を向上させます。
HeyGenは非営利団体のアドボカシーキャンペーン動画にどのように役立ちますか？
HeyGenは非営利団体がAI動画ジェネレーターを使用して魅力的なアドボカシーキャンペーン動画を迅速かつ効率的に作成するのを支援します。私たちのプラットフォームはストーリーテリングを簡素化し、組織が重要な目的のために関与を促進し、意識を高めるためのプロフェッショナルなコンテンツを提供します。