一般の人々を対象にした60秒の説得力のある環境保護キャンペーンの説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは希望に満ちたインスピレーションを与えるもので、リアルなAIアバターが直接メッセージを伝え、音声は明瞭でモチベーションを高めるものにしてください。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、多様な声を前面に押し出し、キャンペーンの説得力を高めましょう。

