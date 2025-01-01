アドボカシーキャンペーン説明動画メーカーでインパクトを生み出す

リアルなAIアバターを使用して、メッセージを強力なアニメーション動画に変換し、アドボカシーキャンペーンを前進させましょう。

一般の人々を対象にした60秒の説得力のある環境保護キャンペーンの説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは希望に満ちたインスピレーションを与えるもので、リアルなAIアバターが直接メッセージを伝え、音声は明瞭でモチベーションを高めるものにしてください。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、多様な声を前面に押し出し、キャンペーンの説得力を高めましょう。

ビデオ制作の経験がない小規模な非営利団体や草の根活動家に最適な、明るい45秒の説明動画を制作してください。この動画は新しいコミュニティイニシアチブを紹介するもので、明るいアニメーションスタイルと親しみやすい声のナレーションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、地元の行動を促す魅力的なストーリーを迅速に組み立てましょう。
若者をターゲットにしたメンタルヘルスの意識向上を目的とした、ソーシャルメディア向けに最適化された30秒のマーケティング動画を開発してください。ビジュアルと音声スタイルはテンポが速く、インパクトのあるもので、モダングラフィックスと強い感情的な声のナレーションを使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用して、プロフェッショナルで共鳴する音声トラックを確保し、エンゲージメントを促進し、シェアを促しましょう。
政策立案者や教育者向けに、新しい環境政策の複雑さを簡単に説明する90秒の説明動画を作成してください。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルなもので、データビジュアライゼーションと落ち着いた権威あるナレーションを組み込みます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、関連するビジュアルと例を提供し、複雑な詳細を明確にする包括的なアドボカシーキャンペーン説明動画を作成しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アドボカシーキャンペーン説明動画メーカーの使い方

アドボカシーキャンペーンのための説得力のある説明動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、意味のある変化を促進します。

Step 1
ストーリーの基盤を作成
説明動画テンプレートのライブラリから選択するか、新たに開始します。直感的なインターフェースにより、説得力のあるストーリーテリングの基盤を築くために経験は必要ありません。
Step 2
魅力的なビジュアルと音声を追加
リアルなAIアバター、カスタムボイスオーバー、ストックライブラリからの豊富なメディアを追加してメッセージを生き生きとさせます。このステップにより、説明動画が視覚的にも聴覚的にも共鳴します。
Step 3
ブランドのタッチを適用
ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、アドボカシーキャンペーン説明動画をパーソナライズします。明確な字幕を生成して、行動を促すメッセージがアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。
Step 4
メッセージをエクスポートして拡散
説得力のある動画が完成したら、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。アドボカシーキャンペーンを広く共有して、そのリーチとインパクトを最大化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

支持者を動機付けし、動員する

リアルなAIアバターと説得力のあるボイスオーバーを使用して、支持を集め、コミュニティのエンゲージメントを促進するインスピレーションを与える動画を開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説得力のある説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて説明動画の作成プロセスを簡素化します。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、説得力のあるストーリーテリングを実現し、事前の経験がなくてもプロフェッショナルな動画に変換できます。

HeyGenがアドボカシーキャンペーン説明動画メーカーとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、組織がインパクトのあるコンテンツを迅速に制作できるようにすることで、優れたアドボカシーキャンペーン説明動画メーカーとして機能します。リアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを使用して、ソーシャルメディアやさまざまなビデオマーケティングチャネルに簡単に適応できる魅力的なストーリーを作成し、行動を促すことができます。

HeyGenは本当にAIを使ってアニメーション動画を作成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターが自然にスクリプトを話すアニメーション動画を作成するのを支援します。この強力なテキストからビデオへの技術は、表現力豊かなAIボイスオーバーと組み合わせて、複雑なアニメーションスキルなしでメッセージを生き生きとさせます。

HeyGenで説明動画を作成する際にどれだけのクリエイティブコントロールがありますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて広範なクリエイティブコントロールを提供し、ブランドに合わせて説明動画テンプレートをカスタマイズできます。ブランドの要素を組み込み、豊富なメディアライブラリを活用し、字幕を追加して、ビデオマーケティングコンテンツがビジョンに完全に一致するようにします。