広告ビデオジェネレーター: AIで素早く広告を作成
豊富なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな広告ビデオを簡単に制作し、AIビデオ広告メーカーのエキスパートになりましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースブランドやプロダクトマネージャーを対象にした45秒の製品ビデオを開発し、新しいソフトウェア機能を紹介してください。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルなもので、フレンドリーな「AIアバター」が主要な利点を紹介し、明確で権威ある「ボイスオーバー生成」が補完します。背景音楽は控えめでコーポレートなもので、製品説明に焦点が当たるようにします。
スタートアップやコンテンツクリエイターを対象にした60秒の説明ビデオをデザインし、複雑なサービスをわかりやすく説明してください。ビジュアルスタイルはアニメーショングラフィックと簡潔なオンスクリーンテキストを組み合わせ、魅力的な教育体験を作り出します。フレンドリーで説明的なボイスオーバーが視聴者を導き、「スクリプトからのテキストビデオ」機能で生成された正確な「字幕/キャプション」によって理解を最大化します。
マーケターが本物のテスティモニアルビデオやUGC広告を制作するのに最適な、心温まる30秒のビデオビネットを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく本物で、多様な個人がポジティブな体験を共有し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を取り入れてストーリーテリングを豊かにします。柔らかく心を打つインストゥルメンタルトラックがビジュアルを伴い、信頼性があり親しみやすい広告ビデオを作り出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ広告を効率的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ広告メーカーとして、高品質なビデオ広告を迅速に制作することを可能にします。AIアバターやスクリプトから生成されたボイスクローンを活用して、魅力的なストーリーを作り出し、広告ビデオジェネレーターの体験をスピーディーかつ簡単に向上させます。
HeyGenはさまざまなビデオ広告フォーマットに対してクリエイティブな柔軟性を提供しますか？
はい、HeyGenはビデオ広告に対して広範なクリエイティブな柔軟性を提供します。豊富なテンプレートを活用し、ブランドに合わせてカスタマイズすることで、短編ビデオ広告から詳細な製品ビデオまで、さまざまなフォーマットに対応し、アスペクト比のリサイズやエクスポートオプションをサポートします。
広告ビデオに独自のブランド要素を取り入れることはできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な自動ブランディングコントロールを備えており、ロゴやブランドカラー、その他のビジュアル要素を簡単に統合できます。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターにより、広告ビデオのテンプレートを簡単にパーソナライズし、ブランドの一貫性を確保します。
HeyGenはUGC広告や説明ビデオのような多様なビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的なUGC広告や情報豊富な説明ビデオを含む多様なビデオコンテンツの作成を簡素化します。高度なAIビデオ広告メーカーとして、直感的なワークフローと機能を提供し、コンテンツクリエイターやマーケターが効果的な広告ビデオを効率的に制作できるようにします。