広告レポートビデオメーカー: ダイナミックなビジュアルを作成
複雑なマーケティングデータを魅力的な広告レポート動画に簡単に変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で作成を効率化し、エンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブチームとマーケティングエージェンシー向けに、最近の成功したキャンペーンに焦点を当てた45秒のダイナミックなマーケティングレポート動画を開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でストーリーテリング志向、ブランドに一貫したビジュアルとアニメーション要素を備え、インスパイアリングな音楽とプロフェッショナルなナレーションで補完されます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してスタートを切り、メディアライブラリ/ストックサポートでビジュアルストーリーを豊かにしましょう。
新製品の発売の影響を示す60秒のビデオ広告を作成し、パフォーマンスマーケターとeコマースブランドを対象とします。ビジュアルスタイルはスピーディで注目を集めるもので、製品の特徴を強調し、A/Bテストのバリエーションを示し、エネルギッシュで簡潔なナレーションとインパクトのある効果音を伴います。HeyGenのAIアバターを活用して主要な統計を提示し、最大限のアクセシビリティのために字幕/キャプションを追加しましょう。
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイター向けに、キャンペーンのハイライトを迅速に共有するための15秒の簡潔な広告レポート動画を制作してください。ビジュアルスタイルは短編で視覚的に魅力的で、クイックカットとユーザー生成コンテンツの感覚を持ち、トレンディな音楽と短く魅力的なナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、さまざまなソーシャルプラットフォームにコンテンツをシームレスに適応させましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングレポート動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成プラットフォームとして、複雑なマーケティングレポートをダイナミックで魅力的なマーケティングレポート動画に簡単に変換できます。既成のテンプレートとシーン、AIアバターを活用してプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成し、HeyGenを効果的な広告レポートビデオメーカーにします。
HeyGenのAIビデオ広告メーカーでどのような種類のビデオ広告を作成できますか？
HeyGenのAIビデオ広告メーカーは、UGCスタイルのビデオ広告、製品ビデオ、一般的な広告ビデオなど、さまざまな成功するビデオ広告を制作する力を提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームでオーディエンスに響く高品質のコンテンツを作成します。
HeyGenを使用してビデオのブランディングとビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのプロフェッショナルビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、テンプレートを簡単にパーソナライズしたり、カスタムアセットを作成したりできます。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのクリエイティブプロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenのクリエイティブエンジンは、プロンプトネイティブなビデオ作成機能を備えており、マーケティングキャンペーンのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを大幅に効率化します。これにより、さまざまなソーシャルメディアビデオの迅速な反復と制作が可能になり、クリエイティブテストを最適化し、時間とリソースを節約します。