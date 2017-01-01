魅力的で高コンバージョンな広告のための動画作成ツール
テキストをAIアバター、魅力的なアニメーション、使いやすいドラッグ＆ドロップツールで強力な動画広告に変換し、ソーシャルメディアで成功を収めましょう。
多様なキャンペーンのために高品質な動画広告を迅速に制作する必要があるマーケティング専門家をターゲットにした、45秒のプロモーション動画を開発してください。ビジュアルの美学は洗練されていてテンポが速く、プロフェッショナルなストック映像とシームレスなトランジションを組み込み、効率向上を説明する明確で権威あるナレーションが補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がコンテンツ作成をどのように簡素化するかを強調します。
コンテンツクリエイターや教育者が膨大な資料を簡潔で共有可能なショートやオンライン動画広告に変換するための、60秒の説得力のある説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは情報豊かでありながら視覚的に刺激的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出されたアニメーションテキストオーバーレイと豊かなビジュアルを利用し、親しみやすく明瞭なナレーションが伴います。このプロンプトは、統合されたメディア資産でコンテンツを再利用する容易さを強調します。
即座に注目を集め、売上を促進したいeコマースビジネス向けに、15秒のソーシャルメディア広告を迅速に制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、パンチが効いていて視覚的に印象的で、迅速なカットと明確な行動喚起を特徴とし、製品を強調します。この短いクリップは、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにしてビジネスが魅力的なソーシャルメディア広告を数分で開始できるようにするかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したツールでどのように広告動画を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIを活用したツールを駆使して広告動画作成の体験を革新します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的な動画広告に簡単に変換でき、創造的なマーケティングキャンペーンのための比類なきAI動画広告作成ツールとなります。
HeyGenは魅力的な動画広告を制作するためにどのようなクリエイティブリソースを提供していますか？
HeyGenは、豊富なクリエイティブ動画テンプレートと魅力的なアニメーションを提供し、ユーザーが広範なデザインスキルなしでプロフェッショナルなプロモーション動画を制作できるようにします。その直感的なインターフェースとドラッグ＆ドロップツールは、ダイナミックで視覚的に魅力的なマーケティング動画を作成するための理想的なオンライン動画広告作成ツールです。
HeyGenで作成した動画広告のブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、独自のロゴ、色、ビジュアルアイデンティティをすべての動画広告に統合することができます。これにより、一貫したブランドフィルムとプロモーション動画が確保され、選択したすべてのソーシャルプラットフォームで高品質なエクスポートが可能です。
HeyGenはソーシャルメディアや他のプラットフォームに最適化された動画広告の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは、ソーシャルメディア広告やYouTube広告を含むさまざまな目的地に合わせたインパクトのある動画広告を作成するために設計されています。柔軟なアスペクト比のリサイズが可能で、音楽の統合や明確な行動喚起要素を簡単に追加して、多様なソーシャルメディアキャンペーンでのエンゲージメントを最大化できます。