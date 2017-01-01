高度なビデオジェネレーターで創造力を解き放つ
テキストを瞬時に魅力的なビデオに変換。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の人事部門向けの2分間の内部トレーニングモジュールを想像してください。HeyGenの「AIアバター」を使用して新入社員のオンボーディングを効率化する「ワークフロー」を示します。ビデオは、魅力的でプロフェッショナルかつ企業的なビジュアル美学を採用し、フレンドリーでありながら権威あるデジタルアバターが重要な情報を提供し、特に効率的な「デジタルアバター」をeラーニングコンテンツに取り入れたい企業トレーナーを対象としています。
B2B製品マネージャーやマーケティングチームを対象に、HeyGenが複雑な製品機能のための迅速な「AIビデオ作成」をどのように支援するかを紹介する45秒の製品説明ビデオをデザインしてください。現代的で活気あるアニメーションを用いた高速な説明ビデオの美学を採用し、プロフェッショナルでありながらアップビートな「ナレーション生成」を組み合わせ、洗練された「オーディオ生成」の利点を明確に伝えます。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームでビデオコンテンツを簡単に適応させる方法を強調する30秒のプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、クイックカットでエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、多様なレイアウト例とアニメーションテキストを示し、「テンプレート」とマルチプラットフォーム配信を簡素化する「高度なビデオジェネレーター」を求める人々にアピールします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは高度なAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを高品質なビデオに変換します。高度なテキスト-ビデオ技術とリアルなデジタルアバターを使用して、AIビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenはデジタルアバターのためにどのような高度なカスタマイズ機能を提供しますか？
HeyGenはデジタルアバターのための広範なカスタマイズを提供し、ユーザーが外見を個別化し、高度なオーディオ生成を通じて多様な声を選択し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、ユニークでプロフェッショナルなビデオを確保します。
HeyGenは既存のビデオ編集ワークフローを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオ編集ソフトウェアであり、コンテンツマーケティングワークフローにシームレスに統合されます。さまざまなアスペクト比をサポートし、豊富なメディアライブラリを提供し、高品質なビデオのための柔軟なエクスポートオプションを提供します。
HeyGenは多様な入力からの生成AIビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは画像をビデオに変換し、テキスト-ビデオ機能で強化し、ソーシャルメディアビデオのためのテンプレートを提供するなど、複数の入力からの生成AIビデオ作成を可能にし、高度なビデオ生成をアクセスしやすくします。