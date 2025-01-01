高度な理解を持つビデオメーカー: AIで魅力的なコンテンツを
ダイナミックなAIアバターを使用して、簡単に高品質のビデオを作成し、観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者を対象にした90秒の説明ビデオをデザインし、複雑な科学的概念を説明します。ビデオはクリーンなビジュアルスタイルを採用し、アニメーション化されたグラフィックスと親しみやすいAIアバターの声を使用し、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを活用して、学生の理解とアクセスを向上させます。
コンテンツクリエイターを対象にした45秒のダイナミックなショートビデオを制作し、高品質のビデオでオンラインプレゼンスを向上させる方法を示します。この活気あるビデオは、モダンなバックグラウンドミュージックと視覚的に魅力的なシーンを取り入れ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートをフル活用して、広範な編集スキルを必要とせずに素晴らしいコンテンツを迅速に制作します。
テクノロジー愛好家向けにデザインされた30秒の製品ハイライトビデオで、先進的な理解を持つビデオメーカーの力を解き放ちます。電子音楽とシームレスなトランジションを使用して、この未来的なショーケースは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとマルチプラットフォーム配信のためのエクスポート機能、およびスクリプトからの強力なテキストを動画に変換する機能を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ制作を向上させることができますか？
HeyGenは、クリエイティブなプロジェクトのための複雑なビデオ制作を簡素化する高度な理解を持つビデオメーカーです。強力なテキストから動画へのAIを使用して、スクリプトを魅力的な説明ビデオやマーケティングビデオに変換できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのようなコンテンツを生成できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すると、マーケティングキャンペーン、企業コミュニケーション、教育コンテンツなど、さまざまな高品質のビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、AIアバターとダイナミックなテンプレートを通じて、多様なビデオ制作ニーズをサポートします。
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターとリアルなボイスオーバーを提供していますか？
はい、HeyGenはブランドやメッセージを効果的に表現するための多様なAIアバターを提供しています。また、スクリプトから直接自然な音声のボイスオーバーを生成し、すべてのビデオコンテンツにプロフェッショナルな音声を確保します。
HeyGenで作成したビデオにブランドのビジュアルアイデンティティを簡単に統合できますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素をビデオにシームレスに組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべての高品質ビデオで一貫したブランドメッセージを確保します。