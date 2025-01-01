AIチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なガイドを迅速に作成
シンプルなテキストプロンプトを瞬時に魅力的なチュートリアルビデオに変換する、先進的なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業向けに、新しいプラットフォーム機能をHeyGenのスクリーンレコーダーを使用して詳細に紹介する2分間のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでステップバイステップの形式であり、落ち着いた権威あるナレーションが伴い、自動生成された字幕/キャプションがすべての視聴者に最適なアクセシビリティを確保します。
小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの適応可能なテンプレートを通じて魅力的なコンテンツを迅速かつ簡単に生成する方法を示す、エネルギッシュな90秒のマーケティング説明ビデオを制作してください。ダイナミックなビジュアルスタイルと明るく親しみやすい声を使用し、シンプルなテキストプロンプトからスクリプトを利用したテキストからビデオへの機能を活用して効率的にビデオ全体を作成します。
グローバルマーケティングチーム向けに、HeyGenの広範な多言語サポート機能を活用してコンテンツをローカライズする方法を強調する、包括的な1.5分間のガイドを作成してください。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは多様でエネルギッシュであり、音声生成による多様な声のアクセントを特徴とし、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「AIチュートリアルビデオの作成」を簡素化し、「シンプルなテキストプロンプト」から直接「AIヒューマンアバター」を使用してプロフェッショナルなビデオを生成できるようにします。この革新的な「AIビデオエディター」は、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは「自動字幕生成機能」により、ビデオの正確な「字幕」を作成し、アクセシビリティを向上させます。さらに、「多言語サポート」と高度な「テキストから音声への変換」機能により、コンテンツが効果的にグローバルな視聴者に届くようにします。
HeyGenは多様なメディアオプションで高品質のビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは「AIを活用したビデオ作成」を驚異的な「4K解像度」で実現し、卓越した明瞭さを提供します。ユーザーは「AIビデオエディター」内でチュートリアルビデオをカスタマイズするための豊富な「ストックメディア」ライブラリも利用できます。
HeyGenはチュートリアルビデオの共同編集とカスタマイズ可能なテンプレートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「マルチプレイヤー編集」をサポートしており、チームが「チュートリアルビデオ」でシームレスにコラボレーションできます。また、「適応可能なテンプレート」と「AIを活用したスクリプト」を提供し、ビデオプロジェクトを迅速に開始しカスタマイズすることができます。