魅力的なeラーニングのための先進的なトレーニングビデオメーカー

リアルなAIアバターを使って魅力的なトレーニングビデオを作成し、コースを魅力的な学習体験に変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに60秒の魅力的なビデオを作成し、オンボーディングガイドに焦点を当てます。親しみやすいビジュアルと会話調の音声トーンを用いて、テンプレートとシーンを使って効果的なトレーニングビデオメーカーコンテンツを迅速に生成する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
教育コンテンツ制作者向けに30秒のダイナミックな説明ビデオを開発し、情報豊かなビジュアルスタイルとインスピレーションを与える背景音楽を特徴とします。AIアバターが複雑なトピックをアクセスしやすいAIトレーニングビデオソフトウェアのデモに変える方法を示し、学生のエンゲージメントを高めます。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに90秒の洗練された製品デモをデザインし、説得力のあるプロフェッショナルなビジュアルとエネルギッシュなナラティブを活用します。アスペクト比のリサイズとエクスポートの力を強調し、さまざまなプラットフォームに合わせて先進的なトレーニングビデオメーカーの作品をカスタマイズします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

先進的なトレーニングビデオメーカーの仕組み

インテリジェントなツールとカスタマイズ可能な機能を使用して、魅力的で効果的なトレーニングビデオを迅速に作成し、オーディエンスを教育します。

1
Step 1
トレーニングビデオの基盤を作成
プロフェッショナルな「テンプレート」から選択して、トレーニングビデオの基盤を迅速に構築し、最初から一貫性のある洗練された外観を確保します。
2
Step 2
ダイナミックな要素とAIアバターを追加
情報を提示するために「AIアバター」を追加し、コンテンツを強化します。これにより、俳優を必要とせずに視聴者をより効果的に引き付けることができます。
3
Step 3
ブランディングと音声をカスタマイズ
「ブランディング」コントロールを適用し、ロゴを組み込み、色を調整して、プロフェッショナルで一貫性のある外観を維持しながら、ビデオを組織のアイデンティティに合わせて調整します。
4
Step 4
トレーニングビデオを共有
さまざまな形式とアスペクト比でエクスポートしてプロジェクトを完成させます。高品質のトレーニングコンテンツをプラットフォーム全体で簡単に「共有」し、リーチと影響を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化し、教育を強化

特に専門分野で、複雑な主題を明確にし、教育コンテンツの効果を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオのAIを活用したビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIを活用したビデオ作成を通じて、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターと音声生成を活用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作し、HeyGenを不可欠なAIトレーニングビデオソフトウェアにします。

HeyGenでトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素を使ってトレーニングビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランド表現が保証されます。

HeyGenはトレーニングビデオを強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenは、テンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターの豊富なライブラリを提供し、トレーニングビデオを強化します。これらの資産により、視覚的に魅力的で効果的な学習教材を、広範なデザイン経験なしで制作できます。

HeyGenはさまざまな種類のトレーニングビデオ作成に適していますか？

はい、HeyGenは多様なトレーニングニーズをサポートするために設計された多用途なトレーニングビデオメーカーです。オンボーディングから製品チュートリアルまで、その強力な機能は、あらゆる教育または企業の要件に対して効率的なビデオ作成を可能にします。