高度なトレーニング構造ビデオメーカー：魅力的なコースを作成

スクリプトからのテキストビデオでトレーニングスクリプトを瞬時にプロフェッショナルなビデオに変換し、学習者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

SaaSユーザーを対象にした60秒のチュートリアルビデオをデザインし、新しいソフトウェア機能をステップバイステップで正確に示してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、画面上のアクションを強調し、理解を助けるために正確な字幕を付けてください。このコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシームレスに作成され、複雑な機能をマスターし、すべての視聴者にアクセス可能にします。
HRプロフェッショナル向けに、会社のポリシー更新を迅速に伝えるための30秒のインパクトのある企業トレーニングビデオを作成してください。洗練された企業ビジュアルスタイルと、情報を消化しやすく魅力的にするためのアップビートでプロフェッショナルな音楽トラックを使用してください。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、このビデオは組織全体でのコミュニケーションを標準化し、知識の保持を向上させます。
マーケティングチーム向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの新製品の発売をスポットライトする15秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルの実行はダイナミックで視覚的に印象的であり、すぐに注意を引くエネルギッシュなナレーションが伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、異なるソーシャルチャネル向けに高品質のビデオを最適化し、ブランドの一貫性とエンゲージメントを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高度なトレーニング構造ビデオメーカーの使い方

AIアバター、ダイナミックなビジュアル、シームレスなカスタマイズを使用して、複雑なトレーニング資料を魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、効果的な知識の伝達を実現します。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、トレーニングスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストを瞬時にビデオストーリーボードに変換します。
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターライブラリからコンテンツを届けるプレゼンターを選びます。これらのAIアバターは、自然な表情でトレーニング資料を生き生きとさせます。
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
直感的なブランディングコントロールを使用して企業のブランディングを適用します。すべてのトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保するために、ロゴや特定の色を追加します。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
高度なトレーニング構造ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに最適化し、視聴者に届ける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のために複雑な情報を簡素化

複雑なテーマを明確で理解しやすいビデオモジュールに変換し、高度なトレーニング構造をより理解しやすく、効果的にします。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含む高度なAIビデオツールを提供し、魅力的なトレーニングビデオを作成する力をクリエイターに与えます。ユーザーは多様なテンプレートを使用してビデオを簡単にカスタマイズし、ダイナミックなナレーション生成を組み込むことで、あらゆるトレーニングビデオメーカーのクリエイティブワークフローを効率化します。

HeyGenは知識の保持に効果的なトレーニングビデオメーカーとして何が優れていますか？

HeyGenのAIビデオツールは、魅力的なビジュアルと明確なコミュニケーションを通じて知識の保持を向上させるインパクトのあるチュートリアルビデオを制作するよう設計されています。自動字幕や明確なナレーション生成などの機能により、コンテンツは学習者にとってアクセスしやすく記憶に残るものとなり、HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーとなります。

HeyGenは企業トレーニングプログラムでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、テンプレートやシーン内でロゴや色などの要素をカスタマイズすることができます。これにより、すべての企業トレーニングプログラムとビデオが一貫してブランドアイデンティティを反映し、プロフェッショナルで統一されたブランドイメージに貢献します。

HeyGenのAIアバターはトレーニングやデモビデオをどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずにトレーニングやデモビデオに人間味を加えます。これらのAIアバターは、スクリプトからのテキストビデオやプロンプトネイティブビデオ作成と組み合わせることで、あらゆる視聴者に対して魅力的で非常にプロフェッショナルな高品質ビデオを作成することができます。