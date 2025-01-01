高度なスキルチュートリアルビデオジェネレーター：トレーニングをマスターする

驚くべきAIアバターを使用して、プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオと高度な教育チュートリアルを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事部門向けに45秒の従業員トレーニングビデオを作成し、新しい会社方針をプロフェッショナルで魅力的な美学で提示します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」を活用して、一貫したブランド設定で迅速に開発します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに30秒のマーケティング説明ビデオをデザインし、新製品をダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルで紹介します。画面上のテキストと背景音楽を組み込み、「字幕/キャプション」を通じて広範なアクセスを確保し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」でビジュアルを豊かにします。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターを目指す人々のために、ビデオジェネレーターの強力な機能を示す50秒のビデオを制作し、UIインタラクションと魅力的なビジュアルを融合させたモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」と効率的な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高度なスキルチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して高度なスキルチュートリアルの作成を効率化します。複雑な概念を魅力的で高品質なビデオに変換するための直感的なツールを使用します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成する
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。テキストからのビデオ機能を利用して、プロフェッショナルなボイスオーバーと初期ビデオシーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
高度なスキルチュートリアルを提示するために、多様なAIアバターから選択します。これにより、カメラを必要とせずに人間味のあるプロフェッショナルなプレゼンテーションが可能になります。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションを追加する
ライブラリから関連するメディアを取り入れ、字幕を自動生成して明確さを向上させます。複雑な情報を効果的に伝えるためにコンテンツを調整します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
完成した高度なスキルチュートリアルを確認します。ビデオジェネレーターを使用して高品質のビデオをエクスポートし、さまざまなプラットフォームや視聴者に向けて共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的な教育コンテンツを効率化する

複雑な医療や技術的な概念を明確で魅力的なAI駆動のビデオに翻訳し、専門的な教育と理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的な「テキストからのビデオ」技術を使用して、あなたの書かれたスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。私たちの「AIビデオジェネレーター」は、複雑な編集ソフトウェアを必要とせずに、「明確なボイスオーバー生成」で魅力的なコンテンツを迅速に制作することを可能にします。

HeyGenのAIアバターを使用してどのようなコンテンツを作成できますか？

HeyGenの「AIアバター」は、ダイナミックな「従業員トレーニングビデオ」、「教育チュートリアル」、そしてインパクトのある「マーケティングビデオ」など、幅広い用途に最適です。これらのアバターを事前に作成されたテンプレート内で活用し、魅力的な「企業トレーニングモジュール」や「説明ビデオ」を効率的に開発できます。

HeyGenはビデオ制作のカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオ制作のための広範なカスタマイズを提供しています。「事前に作成されたテンプレート」を利用し、独自のメディアを統合し、ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用し、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を調整してさまざまなプラットフォームに適合させることができます。これにより、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。

HeyGenは生成されたビデオのアクセシビリティとプロフェッショナリズムをどのように確保していますか？

HeyGenは「自動字幕/キャプション」や高品質の「明確なボイスオーバー生成」などの機能を通じて、アクセシビリティとプロフェッショナリズムの両方を優先しています。これらのツールは、ビデオがより広い視聴者に理解されやすく、洗練されたプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。