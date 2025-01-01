高度なコーチングビデオメーカーで可能性を解き放つ

効果的なコーチングビデオを簡単に作成。AIアバターを使用して魅力的なトレーニングコンテンツを提供。

208/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルを対象にした、ストレス管理のためのクイックヒントを提供する30秒の魅力的なモチベーショナルコンテンツを開発してください。ビデオには、リアルなAIアバターがメッセージを直接目を合わせて伝える様子を、クリーンでモダンな背景と共に、明るく簡潔な声のナレーションで表現します。HeyGenのAIアバターフィーチャーを利用して、すぐに共感を呼ぶインパクトのあるトーキングヘッドビデオを作成してください。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、コアなデジタルマーケティング戦略を明確に説明する45秒の教育ビデオを作成してください。シンプルなアニメーションと重要なテキストハイライトを組み込んだクリーンな説明スタイルのビジュアルを採用し、明確で自信に満ちた声でサポートします。この高度なコーチングビデオメーカー体験は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、書かれたコンテンツをシームレスに魅力的で理解しやすい形式に変換します。
サンプルプロンプト3
企業チームメンバー向けに、週の主要な業績指標と目標を要約した90秒の内部トレーニングハイライトリールをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで権威あるもので、鮮明なデータビジュアライゼーションと力強い声を使用して、インパクトのある情報を提供します。この魅力的なトレーニングアップデートは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫性のある高品質なナレーションを確保し、企業コミュニケーションのためのAIビデオジェネレーターの力を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高度なコーチングビデオメーカーの仕組み

AIを活用したビデオ制作でコーチングコンテンツを向上させましょう。視聴者に響く魅力的なトレーニング資料やモチベーショナルビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
まず、コーチングスクリプトを貼り付けるだけで始めましょう。強力なAIビデオジェネレーターが自動的にテキストをダイナミックなビデオに変換し、コンテンツ制作を簡単にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから、画面上のプレゼンターを選びましょう。デジタルホストでコーチングビデオをパーソナライズし、メッセージを完璧に伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルな字幕を追加
AI字幕を瞬時に生成して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させましょう。貴重なコーチングの洞察をより広い視聴者に効果的に届けます。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
高度なコーチングビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルに作成されたコンテンツをソーシャルメディアやその他で共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなコーチングコンテンツを制作

.

クライアントを動機づけ、導くための魅力的でインスピレーションを与えるビデオを制作し、強力なメッセージを通じてポジティブな変化と個人の成長を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのように魅力的なコーチングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なコーチングビデオメーカーとして、ユーザーがテキストをリアルなAIアバターを使用したダイナミックなトーキングヘッドビデオに変換することを可能にします。これにより、複雑なビデオ編集機能を必要とせずに、モチベーショナルコンテンツや魅力的なトレーニングを簡単に作成できます。

HeyGenはさまざまなビデオニーズに対応したプロフェッショナルなデザインのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供しており、高品質なオンラインビデオコースや教育コンテンツを簡単に制作できます。その使いやすいインターフェースにより、小規模ビジネスオーナーやライフコーチでも魅力的なビデオを簡単に作成できます。

HeyGenにはどのようなカスタマイズ可能なビデオ編集機能がありますか？

HeyGenは、自動AI字幕やロゴや特定の色を追加するための包括的なブランディングコントロールを含む強力なビデオ編集機能を提供しています。また、メディアライブラリを利用し、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートしてソーシャルメディアに対応させることができます。

HeyGenのAIを使ってコーチング以外の多様なビデオコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、教育ビデオやオンラインコースからソーシャルメディアクリップまで、幅広いコンテンツを制作できます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、効率的にコンテンツ制作を拡大できます。